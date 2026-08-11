Michelle reencontra Flávio Bolsonaro e trata crise como superada

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador e o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reencontraram nesta terça-feira, 11, em uma casa de apoio da campanha, no Lago Sul, em Brasília.

O encontro simboliza a reconciliação após a crise que abalou a campanha presidencial, depois que a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo acusando o enteado de desrespeito.

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Ao deixar o encontro, Michelle tratou o desentendimento como superado, e disse não guardar mágoas.

“Colocamos uma pedra. Qual família é perfeita? Eu não guardo mágoa de ninguém. Meu coração é limpo, graças a Deus, até porque, se eu guardar mágoa, eu que não vou conseguir viver. Então, estou livre desse sentimento. Acho que as coisas vão se ajustando aos poucos”, afirmou Michelle.

Gravações para campanha

Michelle participou das gravações com o enteado e produziu conteúdos que serão usados nas redes sociais e na propaganda eleitoral.

A ex-primeira-dama também confirmou que pretende participar da campanha presidencial, mas deixou claro que sua atuação presencial será limitada pela rotina de cuidados com Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

“Eu acho que a base já está pronta. A gente percorreu o Brasil por um ano justamente pensando nas eleições de 2026, para que o nosso candidato tivesse o apoio do público feminino. Viajar, eu não sei como vai ser. Acho que a gente vai ver um dia de cada vez, vai tentar se organizar, mas ele pode contar comigo nas redes sociais e contar também com a força feminina que está espalhada pelo Brasil”, afirmou.