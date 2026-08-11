Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

FIZERAM AS PAZES?

Michelle reencontra Flávio Bolsonaro e trata crise como superada

Encontro simboliza a reconciliação após a crise que abalou a campanha presidencial

Anderson Ramos
Por
Michelle e Flávio gravaram vídeos que serão usados na campanha eleitoral.
Michelle e Flávio gravaram vídeos que serão usados na campanha eleitoral. - Foto: Reprodução / Instagram
Eleições 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador e o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reencontraram nesta terça-feira, 11, em uma casa de apoio da campanha, no Lago Sul, em Brasília.

O encontro simboliza a reconciliação após a crise que abalou a campanha presidencial, depois que a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo acusando o enteado de desrespeito.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao deixar o encontro, Michelle tratou o desentendimento como superado, e disse não guardar mágoas.

“Colocamos uma pedra. Qual família é perfeita? Eu não guardo mágoa de ninguém. Meu coração é limpo, graças a Deus, até porque, se eu guardar mágoa, eu que não vou conseguir viver. Então, estou livre desse sentimento. Acho que as coisas vão se ajustando aos poucos”, afirmou Michelle.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Sabatina A TARDE: Marcelo Carvalho aborda escala 6x1, Lula e segurança
Sabatina A TARDE: Marcelo Carvalho aborda escala 6x1, Lula e segurança imagem

ELEIÇÕES

Seu título de eleitor está regular? Saiba como fazer a consulta
Seu título de eleitor está regular? Saiba como fazer a consulta imagem

PATRIMÔNIO

Governador mais rico tem bens de R$ 16 mi e a mais pobre R$ 360 mil
Governador mais rico tem bens de R$ 16 mi e a mais pobre R$ 360 mil imagem

Gravações para campanha

Michelle participou das gravações com o enteado e produziu conteúdos que serão usados nas redes sociais e na propaganda eleitoral.

A ex-primeira-dama também confirmou que pretende participar da campanha presidencial, mas deixou claro que sua atuação presencial será limitada pela rotina de cuidados com Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

“Eu acho que a base já está pronta. A gente percorreu o Brasil por um ano justamente pensando nas eleições de 2026, para que o nosso candidato tivesse o apoio do público feminino. Viajar, eu não sei como vai ser. Acho que a gente vai ver um dia de cada vez, vai tentar se organizar, mas ele pode contar comigo nas redes sociais e contar também com a força feminina que está espalhada pelo Brasil”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleiçõesnobrasil Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas