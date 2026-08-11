Seu título de eleitor está regular? Saiba como fazer a consulta

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Eleitores podem consultar pela internet se o título de eleitor está regular e se estão aptos a votar. A verificação é feita pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net, serviço disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A consulta é simples e permite verificar a situação da inscrição eleitoral antes das eleições. O eleitor também pode conferir se o título está disponível para operações como transferência e revisão.

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Como consultar a situação do título

Para verificar se o título está regular, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral – Título Net, do TSE.

Depois, basta seguir o caminho:

Acesse o Autoatendimento Eleitoral – Título Net;

Entre no menu “Consultas”;

Selecione a opção “Situação do título”;

Consulte a situação da inscrição eleitoral.

O sistema informará se o título está regular, cancelado ou suspenso.

O que significa título regular?

De acordo com o TSE, quando a situação aparece como “REGULAR”, significa que a inscrição eleitoral está habilitada e que o eleitor pode votar.

A situação regular também indica que a inscrição está disponível para operações do Cadastro Eleitoral, como transferência e revisão.

No entanto, o TSE faz um alerta: estar com o título regular não significa necessariamente que o eleitor não tenha débitos com a Justiça Eleitoral.

A regularidade da inscrição, que indica se a pessoa pode votar, é diferente da quitação eleitoral, relacionada à existência de débitos.

O prazo para a regularização terminou no dia 6 de maio e será retomado em 2 de novembro.

Como consultar se há débitos eleitorais?

Quem quiser verificar se possui pendências por ausência injustificada às urnas ou aos trabalhos eleitorais deve acessar novamente o Autoatendimento Eleitoral – Título Net.

Nesse caso, o caminho é:

Consultas → Débitos Eleitorais

Assim, o eleitor consegue verificar separadamente a situação do título e eventuais débitos junto à Justiça Eleitoral.

E se o título estiver cancelado ou suspenso?

Se a consulta indicar a situação “CANCELADA”, a inscrição fica indisponível para o exercício do voto. Entre as situações que podem levar ao cancelamento estão a ausência em três eleições consecutivas sem justificativa ou pagamento das multas, falecimento, pluralidade de inscrições, perda de direitos políticos e ausência à revisão do eleitorado.

Já a situação “SUSPENSA” também impede o exercício do voto e pode ocorrer em situações previstas no artigo 15 da Constituição Federal ou durante o cumprimento do serviço militar obrigatório.

Nesses casos, o eleitor deve procurar a Zona Eleitoral responsável para verificar como regularizar a situação. Os contatos podem ser obtidos nos portais dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) ou pelo próprio Autoatendimento Eleitoral – Título Net.