A TARDE ELEIÇÕES
Grupo A TARDE sabatina Marcelo Carvalho nesta terça-feira (11)
Carvalho é candidato ao Senado pela Bahia representando a federação PSOL-Rede
O Grupo A TARDE irá sabatinar o candidato ao Senado pela Bahia, Marcelo Carvalho (Rede), nesta terça-feira, 11, a partir das 10h. Ele é o segundo convidado para a rodada de sabatinas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional e disputa a vaga pela Federação PSOL-Rede.
A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. O jornalista Leo Almeida, repórter de A TARDE, e João Tramm, apresentador e repórter do Aratu On, também participarão da entrevista.
A sabatina com Marcelo Carvalho será conduzida no seguinte formato:
- Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
- Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
- Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos
Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.
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Onde assistir a sabatina?
Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.
Quem é Marcelo Carvalho?
O candidato da federação PSOL-Rede é dirigente sindical e presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) na Bahia, além de ser porta-voz do Rede Sustentabilidade no estado e coordenador nacional de Movimentos Sociais do partido.
Marcelo Carvalho é natural de João Pinheiro (MG), mas criado foi em Ilhéus, mora em Salvador há 16 anos. Ele também é professor, licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).
Em 2024, Carvalho foi candidato a vereador de Salvador nas eleições de 2024 pelo Podemos, mas ficou na suplência após receber 3.466 votos.
Cronograma
O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados em partidos com representação no Congresso Nacional. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:
- 11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho
- 12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli
- 13/8 (quinta-feira): Rui Costa
- 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
- 17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar
Além disso, a programação conta com as sabatinas os candidatos ao Governo da Bahia, mas as entrevistas vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto