Grupo A TARDE sabatina Marcelo Carvalho nesta terça-feira (11)

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O Grupo A TARDE irá sabatinar o candidato ao Senado pela Bahia, Marcelo Carvalho (Rede), nesta terça-feira, 11, a partir das 10h. Ele é o segundo convidado para a rodada de sabatinas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional e disputa a vaga pela Federação PSOL-Rede.

A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. O jornalista Leo Almeida, repórter de A TARDE, e João Tramm, apresentador e repórter do Aratu On, também participarão da entrevista.

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A sabatina com Marcelo Carvalho será conduzida no seguinte formato:

Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos

Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos

Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos

Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.

Onde assistir a sabatina?

Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.

Quem é Marcelo Carvalho?

O candidato da federação PSOL-Rede é dirigente sindical e presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) na Bahia, além de ser porta-voz do Rede Sustentabilidade no estado e coordenador nacional de Movimentos Sociais do partido.

Marcelo Carvalho é natural de João Pinheiro (MG), mas criado foi em Ilhéus, mora em Salvador há 16 anos. Ele também é professor, licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Em 2024, Carvalho foi candidato a vereador de Salvador nas eleições de 2024 pelo Podemos, mas ficou na suplência após receber 3.466 votos.

Cronograma

O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados em partidos com representação no Congresso Nacional. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:

11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar

Além disso, a programação conta com as sabatinas os candidatos ao Governo da Bahia, mas as entrevistas vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias: