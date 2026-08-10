Segurança, Bolsonaro e palanque de ACM Neto: veja os pontos da sabatina com João Roma

O presidente do PL na Bahia e candidato ao Senado Federal nas eleições deste ano, João Roma, abriu nesta segunda-feira, 10, a série de sabatinas do Grupo A TARDE com os postulantes ao Senado pelo estado.

Ao longo de três blocos, Roma abordou temas como segurança pública, violência contra a mulher, a formação do palanque do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), e o legado do governo Jair Bolsonaro (PL), além de propostas relacionadas às atribuições do Senado e a problemas enfrentados pelos baianos.

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Entre os principais pontos da entrevista, o candidato defendeu uma atuação conjunta entre o Senado e o governo estadual no combate à violência, destacou políticas voltadas à proteção e à geração de oportunidades para mulheres e minimizou a ausência de um candidato único à Presidência no palanque de Neto.

Confira os principais pontos da sabatina:

Combate à violência na Bahia

Roma defendeu uma atuação conjunta entre o Senado e o governo da Bahia no combate à violência e à expansão do crime organizado. Segundo o candidato, a estratégia deve envolver a aprovação de leis mais duras e a ampliação dos recursos destinados à segurança pública.

“No Senado da República, é fundamental que se tenha pessoas que possam afirmar essa realidade e oferecer leis mais duras, principalmente em relação à violência contra a mulher. É preciso que a gente articule ações de combate junto às ações desenvolvidas pelo governo do Estado e com as forças de segurança”, disse.

O candidato ao Senado João Roma - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Feminicídio e oportunidades para mulheres

Questionado sobre a ausência de uma mulher na chapa majoritária de ACM Neto, Roma afirmou que o plano de governo da oposição prevê medidas de combate ao feminicídio e políticas para ampliar as oportunidades para mulheres, especialmente no mercado de trabalho.

O candidato também destacou a presença da ex-prefeita de Juazeiro Suzana Ramos (PSDB) como primeira suplente na chapa para o Senado. Segundo Roma, a participação da aliada contribui para ampliar as discussões sobre políticas voltadas às mulheres.

Nós temos políticas efetivas que podem contribuir para a Bahia. É fundamental a gente buscar pessoas que possam proteger as mulheres e dar igualdade de oportunidade, impulsionando para que as pessoas ocupem espaços. Minha primeira suplente é Suzana Ramos, que fez história ao ser a primeira mulher eleita prefeita de Juazeiro João Roma - Candidato

Palanque de ACM Neto

Roma também foi questionado sobre o fato de apoiar ACM Neto na disputa pelo governo da Bahia enquanto o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, não conta com o apoio do ex-prefeito de Salvador.

O candidato afirmou que a união de diferentes grupos políticos é uma estratégia para tentar derrotar o PT nas eleições.

Ele lembrou ainda que, em 2022, não apoiou Neto porque disputou o governo da Bahia e estava alinhado à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência.

“Para mudar a Bahia, é fundamental que a gente possa unir forças. Na última eleição, não estava junto com ACM Neto. Na época, isso nos distanciou e seguimos caminhos políticos diferentes, o que beneficiou o PT. Quem mais sofreu com isso foi o cidadão baiano”, disse.

Legado de Bolsonaro

Roma também defendeu os investimentos realizados durante o governo Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, principalmente em infraestrutura na Bahia.

“A duplicação da BR-101 eixo norte, a entrega de trecho da Fiol, que estavam abandonadas, tiveram continuidade na gestão Jair Bolsonaro. Tivemos um alto investimento nas prefeituras”, pontuou o candidato.

De acordo com o bolsonarista, prefeitos baianos ainda reconhecem os investimentos realizados durante a gestão do ex-presidente.

Confira a entrevista completa

A sabatina com João Roma foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!.

Também participaram da entrevista o jornalista Levi Vasconcelos, colunista de A TARDE, e Cintia Kelly, diretora do site Aqui Só Política.

Veja:

Próximas sabatinas

As sabatinas com os candidatos ao Senado serão realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho.

Os próximos encontros estão previstos para:

11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel, a confirmar

Na segunda semana, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, sempre às 10h: