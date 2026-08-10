João Roma defende legado de Bolsonaro em sabatina de A TARDE

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O candidato ao Senado, João Roma (PL), defendeu os investimentos realizados durante o governo Jair Bolsonaro (2019-2022), durante a abertura do ciclo de sabatinas com os candidatos à Câmara Alta promovido pelo Grupo A TARDE, nesta segunda-feira, 10.

A entrevista foi conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e pela head do núcleo Massa!, Juliana Nobre. O jornalista Levi Vasconcelos, colunista de A TARDE, e Cintia Kelly, diretora do site Aqui Só Política, participaram da entrevista.

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"A duplicação da BR-101 eixo norte, a entrega de trecho da Fiol, que estavam abandonadas, tiveram continuidade na gestão Jair Bolsonaro. Tivemos um alto investimento nas prefeituras. Inclusive, há prefeitos que tem saudade dos investimentos recebidos ao longo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O outro lado teve quatro anos à frente e não conseguiu fazer o que fizemos", afirmou.

Assista como foi à sabatina clicando no player abaixo: