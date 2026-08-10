Campanha de Flávio esconde sobrenome do pai em material de campanha

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A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) definiu o slogan de campanha do liberal à Presidência da República, nas eleições de outubro deste ano. Marqueteiro do senador há apenas 11 dias, Duda Lima definiu como mote a frase: "O Brasil vai vencer".

Lima é o terceiro marqueteiro de Flávio desde a pré-campanha. O primeiro foi Marcello Lopes, conhecido como Marcelão, amigo pessoal do senador. Ele deixou o cargo em maio de 2026 após uma crise envolvendo áudios com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Em seguida, a dupla Eduardo Fischer e Alexandre Oltramari assumiu a função, mas também deixou a equipe em julho de 2026.

"Parte da forma da letra “V”, presente no nome Flávio, com o verde e o amarelo "reforçando a identidade nacional e o compromisso com o país", afirmou Duda Lima em entrevista ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Sobrenome escondido

O tema passará a fazer parte de toda a propaganda institucional. No entanto, em peças que circulam internamente no PL, o candidato surge apenas com o prenome Flávio. O sobrenome Bolsonaro não aparece.

Flávio divulga carta de Dia dos Pais para Bolsonaro e chora

Candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) publicou, em formato de narração, uma carta de Dia dos Pais dedicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 9.

A divulgação da carta se deu em meio à decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de proibir a visita dos filhos ao ex-chefe do Planalto, que cumpre regime domiciliar de prisão por tentativa de golpe de Estado, na data comemorativa.

No texto, Flávio afirma que tem recebido pedidos de abraços calorosos endereçados ao seu pai, além de pontuar, em tom de desabafo, que tem recebido notícias sobre Bolsonaro apenas por advogados.