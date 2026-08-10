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SABATINA A TARDE

"Cidadão está sabendo discernir o papel de cada candidato", diz João Roma

Candidato ao Senado é o 1º entrevistado do ciclo de sabatinas do grupo A TARDE, nesta 2ª feira, 10

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
João Roma, candidato ao Senado pelo PL
João Roma, candidato ao Senado pelo PL - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao Senado, João Roma (PL), disse que o eleitor baiano está sabendo diferenciar o papel de cada um dos postulantes à Casa Alta. A fala foi dada durante o ciclo de sabatinas com os candidatos ao Senado promovido pelo grupo A TARDE, nesta segunda-feira, 10.

A entrevista foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e pela head do núcleo Massa!, Juliana Nobre. O jornalista Levi Vasconcelos, colunista de A TARDE, e Cintia Kelly, diretora do site Aqui Só Política, participaram da entrevista.

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Na sua fala, o liberal revelou qual deve ser o seu comportamento, na capital federal, caso seja eleito. No entanto, ressaltou a dificuldade histórica de se eleger diferentes nomes ao Senado, quando o governador eleito é de um determinado partido.

"A eleição de senador nem sempre é o prato principal. Nos últimos 40 anos, nem a Bahia e os principais estados elegeram senadores distintos do eleito governador. Mas estou confiante de que as pessoas estão percebendo que vai muito além de alguma preferência", iniciou.

"O cidadão está sabendo discernir o papel de cada um. Minha função, caso seja eleito, vai ser abrir portas em Brasília, aprovar projetos e trazer desenvolvimento para o nosso povo", disse o candidato ao Senado.

Assista à sabatina no player abaixo:

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eleições 2026 João Roma sabatina a tarde

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