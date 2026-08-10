Debate na Band marca início das discussões pelo Governo da Bahia

O futuro da Bahia pelos próximos quatro anos começou a ser discutido oficialmente na noite do domingo, 9, no primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado. O debate, promovido pela Band Bahia, reuniu Jerônimo Rodrigues (PT), atual governador do Estado, ACM Neto (União Brasil) e Ronaldo Mansur (Psol), candidatos ao Palácio de Ondina no pleito de outubro.

Violência contra a mulher, economia, segurança pública, meio ambiente, saúde e mobilidade foram alguns dos temas tratados ao longo da noite pelos três candidatos convidados, seguindo a legislação eleitoral.

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Violência contra a mulher

A violência contra a mulher foi pauta de abertura do debate. Os três convidados apresentaram preocupação com o tema, apresentando propostas e diferentes visões.

"Estamos apresentando uma proposta em nosso plano de governo, que é o projeto Volta por cima, que é um apoio financeiro que nós vamos dar às mulheres de baixa renda, às mulheres mais pobres do nosso estado, por até 24 meses", destacou ACM Neto.

Atual governador, Jerônimo defendeu feitos da sua gestão nos últimos quatro anos. "Quero dizer que a Bahia foi o primeiro estado a constituir uma secretaria estadual de políticas para as mulheres. Nós estamos fazendo um trabalho com a SPM, como chamamos a secretaria, para que essas ações repercutam nos municípios", pontuou Jerônimo.

Já Ronaldo Mansur pontuou a necessidade de delegacias das mulheres que funcionem 24 horas. "Os governadores não podem brincar com esse tema. É preciso que as delegacias das mulheres funcionem 24 horas", afirmou o candidato do Psol.

Segurança pública

Durante o debate, a segurança pública também foi citada pelos candidatos, que prometeram valorização policial, avanço no combate às organizações criminosas e endurecimento no monitoramento dos presídios.

ACM Neto afirmou que a punição aos criminosos será prioridade em uma eventual gestão. "Vamos punir o bandido, vamos isolar a facção, e é claro, nós vamos trabalhar para que todo o conjunto de medidas sociais tenham efetividade, principalmente em relação ao jovem, que é a maior vítima da violência", disparou.

Ronaldo Mansur, ao ser questionado sobre o tema, prometeu a valorização dos agentes da segurança pública, além da abertura de novos concursos. "Primeiro nós vamos tratar do policial militar, do policial civil, da Polícia Técnica, da Polícia Científica, valorizando o seu trabalho, dando aumento real de salário, concursos públicos", afirmou Mansur.

Jerônimo aproveitou sua fala para pontuar feitos da sua gestão, pedindo que a população e os demais presentes olhem os valores destinados para a área. "Olha o orçamento executado na pasta [...] Estou falando de concursos, eu chamei 11 mil profissionais de segurança pública", defendeu Jerônimo Rodrigues.

“A segurança pública, que eu tenho como prioridade de vida, vai continuar sendo. Não é só com polícia. É com polícia, é com ação forte e firme”, completou.

Candidatos destacam prioridades

Cada um dos candidatos destacou suas prioridades em áreas específicas. Jerônimo, que falou sobre a educação, se comprometeu a expandir a educação em tempo integral e fortalecer o ensino nas universidades estaduais.

"A pauta mais estratégica e importante é fortalecer as nossas universidades estaduais. Quero dizer do meu compromisso, a universalização da educação em tempo integral e da educação profissional em todos os municípios da Bahia, garantindo assim melhor aprendizagem", afirmou.

Já ACM Neto defendeu um novo modelo de desenvolvimento econômico, regionalizando as atividades e potencializando as vocações dos territórios.

"Nós vamos fazer um planejamento de desenvolvimento econômico com cada região, compreendendo quais são as vocações, o potencial e o que precisa ser feito. As nossas obras de infraestrutura não serão obras eleitoreiras ou papéis assinados com ordem de serviço para tentar conseguir algum voto. Não. Nós vamos ter um plano de desenvolvimento de infraestrutura", prometeu.

Ronaldo Mansur prometeu acabar com o que chamou de "pejotização" da saúde, encerrando também a terceirização dos trabalhos na área.

"Nós vamos eliminar a pejotização. Hoje, tanto no governo de Salvador, quanto no governo do Estado, existe a pejotização, e essa é uma luta antiga dos nossos companheiros sindicalistas trabalhadores. Não é admissível a gente precarizar a vida, o trabalho dos trabalhadores na área da saúde. É preciso a gente terminar com a terceirização daqueles que prestam serviço nos hospitais", defendeu Mansur.