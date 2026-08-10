ELEIÇÕES
Grupo A TARDE sabatina João Roma nesta segunda-feira (10)
Ex-ministro da Cidadania é candidato ao Senado pela Bahia
O Grupo A TARDE inicia, às 10h desta segunda-feira, 10, a sabatina com os candidatos ao Senado pela Bahia nas eleições deste ano. O primeiro convidado é o ex-ministro da Cidadania, João Roma, postulante a uma das duas cadeiras em jogo pelo PL.
A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, coordenador de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. O jornalista Levi Vasconcelos, colunista de A TARDE, e Cintia Kelly, diretora do site Aqui Só Política, também participarão da entrevista.
Como será a entrevista?
A sabatina com João Roma será conduzida no seguinte formato:
- Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
- Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
- Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos
Cada um dos quatro jornalistas terá direita a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.
Onde assistir a sabatina?
Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.
Quem é João Roma?
Presidente estadual do Partido Liberal (PL) na Bahia, João Roma será candidato ao Senado pela primeira vez. Sua trajetória é marcada por ocupar cargos de relevância no cenário político, sendo ministro da Cidadania entre 2021 e 2022, no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).
João Roma também foi deputado federal pela Bahia, pelo Republicanos. Em 2022, o ex-ministro foi candidato ao governo do Estado, ficando na terceira colocação no primeiro turno, recebendo 738.311 votos, um total de 9.08% do eleitorado baiano.