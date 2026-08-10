SABATINA A TARDE
João Roma promete endurecer combate ao crime se eleito senador
Candidato do PL ao Senado é sabatinado pelo Grupo A TARDE nesta segunda, 10
Presidente do PL na Bahia e candidato ao Senado Federal nas eleições deste ano, João Roma afirmou nesta segunda-feira, 10, que pretende atuar fortemente no fortalecimento da segurança pública caso seja eleito em outubro.
Em sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, Roma pontuou que é função do senador trabalhar em conjunto com o governador do Estado para combater a violência e a expansão do crime organizado, seja por meio da aprovação de leis mais duras ou da busca pelo aumento do orçamento destinado à área.
“No Senado da República, é fundamental que se tenha pessoas que possam afirmar essa realidade e oferecer leis mais duras. É preciso que a gente articule ações de combate junto às ações desenvolvidas pelo governo do Estado e com as forças de segurança. Além disso, tem a questão orçamentária que passa diretamente pelo Senado, que pode destinar recursos para que os nossos policiais”, disse o candidato.
João Roma integra a chapa de oposição encabeçada pelo ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil).
Veja a sabatina com João Roma:
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Sabatinas
O Grupo A TARDE iniciou nesta segunda-feira, 10, a série de sabatinas com os candidatos ao Senado na Bahia. A entrevista com João Roma foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!.
Também participaram da entrevista o jornalista Levi Vasconcelos, colunista de A TARDE, e Cintia Kelly, diretora do site Aqui Só Política.
Próximos candidatos
As sabatinas com os candidatos ao Senado serão realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho.
Os próximos encontros ocorrem nas seguintes datas:
- 11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho
- 12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli
- 13/8 (quinta-feira): Rui Costa
- 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
- 17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel, a confirmar
O Grupo A TARDE também irá sabatinar os candidatos ao governo da Bahia. As entrevistas serão realizadas na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos seguintes dias:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto