SABATINAS A TARDE
João Roma defende debate de propostas e faz alerta contra polarização
Série de entrevistas com candidatos ao Senado teve início nesta segunda-feira, 10, com ex-ministro
A corrida rumo ao Senado Federal ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 10, com o pontapé inicial da série de sabatinas promovida pelo Grupo A TARDE. O primeiro convidado a abrir a rodada de entrevistas foi o ex-ministro da Cidadania e candidato ao Senado, João Roma (PL).
Logo após o encontro, que teve como foco a apresentação de propostas e o diálogo direto com a sociedade, Roma enfatizou que o pleito de outubro não deve ser reduzido a rivalidades clubísticas. Para o candidato, o momento exige maturidade cívica dos baianos.
"As eleições de outubro não vão ser partidas de futebol ou guerra de torcidas, e sim a escolha de quem vai decidir o futuro da Bahia e do Brasil."
Consciência do eleitor
Ao elogiar a iniciativa e o formato dinâmico proposto pelo Grupo A TARDE, Roma destacou que o espaço cumpre um papel democrático fundamental ao afastar a disputa política do campo da polarização cega e trazê-la para o terreno da racionalidade.
De acordo com o ex-ministro, sabatinas deste porte funcionam como ferramentas indispensáveis para que a população consiga discernir entre os perfis e as entregas de cada postulante ao cargo legislativo.
"Este debate serve para mostrar o potencial de cada um, bem como ampliar o grau de consciência do eleitor", pontuou.
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Escolha consciente
O candidato reiterou ainda que a sabatina funciona como um farol para que o cidadão possa filtrar e escolher aquele que melhor represente os caminhos de desenvolvimento futuros para o estado e para o país.
A série de entrevistas do Grupo A TARDE prossegue nesta terça-feira, 11, com o candidato Marcelo Carvalho (REDE), às 10h, consolidando-se como um espaço plural de escuta e análise das principais plataformas dos nomes que disputam a preferência do eleitorado baiano nas urnas em outubro.