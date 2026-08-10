A TARDE Eleições analisa sabatina de João Roma e repercute 1º debate ao Governo da Bahia

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O programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 10, com apresentação de Eduardo Dias e Leo Almeida, destrincha as principais partes da participação do candidato ao Senado, João Roma, no ciclo de sabatinas do Grupo A TARDE, além de debater os desdobramentos primeiro debate ao governo da Bahia, promovido pela Band Bahia no domingo, 9.

A atração semanal reúne a equipe de reportagem do Grupo A TARDE para analisar os bastidores, as estratégias e as propostas que movimentam as eleições na Bahia e no cenário nacional.



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Os jornalistas analisam as falas do candidato do PL, que defendeu o legado do governo Bolsonaro na Bahia e prometeu endurecer o combate ao crime organizado se eleito.

No debate ao governo da Bahia, promovido pela Band Bahia neste domingo, 9, Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur discutiram violência contra a mulher, segurança pública, educação, economia e saúde.

Acompanhe a análise e a repercussão dos principais fatos da semana na política baiana e nacional, com a equipe de reportagem do Grupo A TARDE.

Assista ao vivo a transmissão: