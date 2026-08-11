Sabatina A TARDE: Marcelo Carvalho aborda escala 6x1, Lula e segurança

O professor Marcelo Carvalho (Rede), candidato ao Senado pela Federação PSOL-Rede na Bahia, participou nesta terça-feira, 11, da série de sabatinas promovida pelo Grupo A TARDE com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional. Na ocasião, o postulante abordou pautas trabalhistas, segurança pública e o cenário político estadual.

A entrevista foi conduzida pelo editor de Política do Portal A TARDE, Eduardo Dias, e pela head do Massa!, Juliana Nobre. Também participaram da entrevista os jornalistas Leo Almeida, repórter da editoria de Política do portal A TARDE, e João Tramm, apresentador e repórter do Aratu On.

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Fim da escala 6x1 e da jornada "sufocante"

Um dos pontos centrais defendidos por Carvalho foi o fim da escala de trabalho 6x1 e a aprovação da jornada 5x2. A mudança está prevista em Proposta de Emenda à Constituição (PEC) já aprovada pela Câmara dos Deputados e que aguarda deliberação no Senado há dois meses.

"Estou na política para lutar pelo melhor para o trabalhador e pela melhor qualidade de vida. Essa escala sufocante precisa ter fim”, afirmou ele.

Segurança pública além do armamento

Ao analisar a situação da segurança pública baiana, Marcelo Carvalho sustentou que o combate à violência não deve se limitar às ações ostensivas e armadas, destacando a necessidade de investimentos estruturais em educação, emprego e qualificação policial.

Marcelo Carvalho é candidato ao Senado pela Rede - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

"Eu defendo que haja mais qualificação aos policiais e mais unidades mais próximas da população. Com o Estado presente, a gente consegue solucionar conflitos. Por outro lado, a segurança pública não se combate apenas com o braço armado. Precisa antes ter passado por um nível educacional", pontuou o postulante ao Senado.

Terceira via e alinhamento político

Ao comentar o alinhamento do projeto político do qual faz parte com o presidente Lula, Carvalho afirmou que ele e a sua colega de chapa, Delliana Ricelli (PSOL), são os que de fato representam a esquerda no estado, mas de forma independente em relação ao Palácio de Ondina.

"Somos as únicas candidaturas à esquerda na Bahia, ou seja, as únicas candidatas do presidente Lula. Sem amarras do governo da Bahia", afirmou Carvalho.

Ao criticar a polarização entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), Marcelo defendeu a importância de apresentar uma alternativa ao eleitorado, alinhada à candidatura de Ronaldo Mansur (PSOL) ao governo baiano.

"Há espaço, sim, para uma terceira via e para boa política. Há espaço longe dessa polarização política. Precisamos criar a consciência e o pertencimento sobre o que nós queremos fazer com o voto", concluiu o dirigente.

Próximas sabatinas

As sabatinas com os candidatos ao Senado serão realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho.

Os próximos encontros serão as seguintes:

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel

Na segunda semana, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, também às 10h: