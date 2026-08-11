Sabatina A TARDE: Marcelo Carvalho prega mudanças na segurança pública

O candidato ao Senado pela Bahia, Marcelo Carvalho (Rede), defendeu nesta terça-feira, 11, durante sabatina realizada pelo Grupo A TARDE para as eleições de outubro deste ano, que as questões relacionadas à segurança pública não devem ser combatidas apenas com o braço armado, afirmando que medidas nas áreas de educação e emprego podem contribuir para reduzir os índices registrados até então.

Carvalho foi o segundo entrevistado da série de entrevistas com os postulantes à Casa Alta, que termina na próxima segunda-feira, 17. O dirigente ressaltou ainda, no encontro, a necessidade de mais agentes e, por consequência, qualificação dos homens e mulheres que fazem parte das chamadas forças de segurança do estado da Bahia.

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A entrevista foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Grupo A TARDE, e pela head do núcleo Massa!, Juliana Nobre. Os jornalistas Leo Almeida, da editoria de Política do portal A TARDE, e João Tramm, apresentador e repórter do Aratu On, participaram da entrevista.

"Eu defendo que haja mais qualificação aos policiais e mais unidades mais próximas da população. Com o Estado presente, a gente consegue solucionar conflitos, seja em Salvador ou em municípios da Bahia que estão entre os mais violentos do país. Por outro lado, a segurança pública não se combate apenas com o braço armado. Precisa antes ter passado por um nível educacional. Defendo a educação básica, a questão do emprego e a qualificação profissional para que possamos mudar essa realidade", analisou Carvalho.

Acompanhe ao vivo a sabatina clicando no player abaixo: