Sabatina A TARDE: Marcelo Carvalho promete lutar pelo fim da escala 6x1

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Candidato ao Senado pela Federação PSOL-Rede na Bahia, o professor Marcelo Carvalho defendeu nesta terça-feira, 11, o fim da escala 6x1 e afirmou que pretende, se eleito, atuar pela aprovação da jornada de trabalho 5x2.

A mudança é prevista em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está parada no Senado há mais de dois meses.

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“O Senado Federal tem pautas importantes travadas. A escala 6x1 tem que acabar, eu sou a favor da escala 5x2. Estou na política para lutar pelo melhor para o trabalhador e pela melhor qualidade de vida. Essa escala sufocante precisa ter fim”, afirmou.

A declaração foi dada durante sabatina do Grupo A TARDE, que realiza uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado.

A entrevista é conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!.

Também participam dessa segunda sabatina o jornalista Leo Almeida, repórter de A TARDE, e João Tramm, apresentador e repórter do Aratu On.

Veja:

Próximas sabatinas

As sabatinas com os candidatos ao Senado serão realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho.

Os próximos encontros estão previstos para:

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel, a confirmar

Na segunda semana, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, sempre às 10h: