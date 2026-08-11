ELEIÇÕES 2026
Marcelo Carvalho diz ser único candidato de Lula ao Senado na Bahia
Candidato ao Senado pela Federação PSOL-Rede foi sabatinado pelo Grupo A TARDE
O professor Marcelo Carvalho (Rede), candidato ao Senado pela Federação PSOL-Rede na Bahia, afirmou nesta terça-feira, 11, que ele e a colega de chapa Delliana Ricelli (PSOL) são os únicos candidatos de esquerda na disputa pelas duas vagas ao Senado no estado.
Segundo candidato sabatinado pelo Grupo A TARDE na série de entrevistas com os postulantes à Casa Alta do Congresso Nacional, Marcelo também reforçou o compromisso do grupo com a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Somos as únicas candidaturas à esquerda na Bahia, ou seja, as únicas candidatas do presidente Lula. Sem amarras do governo da Bahia Marcelo Carvalho - Candidato ao Senado pela Bahia
Polarização
Na entrevista, Marcelo Carvalho também criticou a polarização política nas eleições da Bahia, marcada pelas candidaturas de Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado.
Segundo o candidato, é necessário abrir espaço para nomes de terceira via para ampliar o debate eleitoral e reduzir a influência dos grandes partidos. A Federação PSOL-Rede tem Ronaldo Mansur (PSOL) como candidato a governador.
“Há espaço, sim, para uma terceira via e para boa política. Há espaço longe dessa polarização política. Precisamos criar a consciência e o pertencimento sobre o que nós queremos fazer com o voto. Sempre há alternativa para o bom debate, essa é nossa bandeira”, defendeu.
A entrevista foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. Também participam da sabatina o jornalista Leo Almeida, repórter de A TARDE, e João Tramm, apresentador e repórter do Aratu On.
Veja:
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Próximas sabatinas
As sabatinas com os candidatos ao Senado serão realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho.
Os próximos encontros estão previstos para:
- 12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli
- 13/8 (quinta-feira): Rui Costa
- 14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner
- 17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel, a confirmar
Na segunda semana, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, sempre às 10h:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto