Duda Sanches explica patrimônio de R$ 140 milhões declarado ao TSE

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O candidato a deputado federal, Duda Sanches (PSDB), usou as redes sociais para justificar o "patrimônio" de mais de R$ 140 milhões, conforme consta na aba "Bens do Candidato" da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Do valor total de R$ 140.514.064,48 registrados como bens, R$ 140 mil foram referentes somente a uma área de terra agrícola: o sítio Ouro Verde.

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Bens de Duda Sanches informados ao TSE - Foto: Reprodução/TSE

Os demais valores correspondem a 50% de um imóvel (R$ 444.064,48), montante em conta corrente (R$ 40 mil) e cota de capital social (R$ 30 mil).

À título de comparação, quando ele concorreu à reeleição para a Câmara de Vereadores de Salvador, em 2024, o patrimônio declarado por Duda foi de R$ 487.675,88.

Erro de digitação

Em postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira, 12, após a repercussão, Duda usou de ironia e explicou que o montante informado ao TSE foi devido a um erro de digitação, mas que a retificação foi feita há dez dias.

"O que eu faria se eu tivesse 140 milhões na conta? Infelizmente, não é verdade. Para você que já estava pensando em me pedir dinheiro emprestado, para você que, de alguma maneira, pensou em fugir, de fazer uma gracinha nessa eleição que a gente está precisando demais, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque esses 140 milhões foram um erro de digitação do pessoal do meu partido, PSDB", iniciou.

"Eu já fiz essa retificação há mais de 10 dias, no dia em que saiu no site e demorou até a imprensa, as pessoas verem, mas, infelizmente, não é verdade. Eu não tenho esses 140 milhões. Infelizmente, porque eu gostaria muito de ter", completou o candidato.