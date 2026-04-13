Duda Sanches intensifica agenda na Bahia com ações de saúde itinerantes

Duda Sanches e o pai, Alan Sanches - Foto: Divulgação

O vereador Duda Sanches, em seu quarto mandato em Salvador, passou a intensificar sua atuação política após a morte do pai, o deputado estadual Alan Sanches, ocorrida em janeiro deste ano.

Desde então, ele ampliou a presença em municípios do interior da Bahia e em bairros da capital, por meio das ações da Fundação Alan Sanches.

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A iniciativa realiza atendimentos com especialistas, exames e outras atividades na área da saúde, com impacto na demanda por regulação municipal e no acesso a serviços básicos.

“Cada ação nossa em um município representa centenas de pessoas atendidas. Levamos cardiologistas, ortopedistas, exames de ultrassonografia e diversos outros serviços. Conseguimos, de forma concreta, diminuir a fila da regulação e dar resposta a quem mais precisa", destacou.

"Esse é o legado que meu pai construiu ao longo da vida e que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. Hoje, sigo com a missão de dar continuidade a esse trabalho, ao lado de um time comprometido e de pessoas que acreditam em um projeto que transforma vidas”, compeltou.