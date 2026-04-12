Jerônimo Rodrigues entrega unidade de frutas e autoriza obras na BA-120

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No dia em que a cidade completa 64 anos, o governador Jerônimo Rodrigues desembarcou com um pacote de presentes - Foto: Amanda Ercília/GOVBa

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), cumpriu agenda no município de Gongogi na manhã deste domingo, 12, data em que a cidade celebra 64 anos de emancipação política.

Durante a visita, o chefe do Executivo baiano entregou a requalificação de uma unidade de beneficiamento de frutas, veículos para a gestão municipal e assinou a ordem de serviço para a pavimentação de um trecho estratégico da rodovia BA-120.

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"A proximidade com o povo permite que a população expresse suas necessidades. A celebração dos 64 anos é uma oportunidade para reafirmar meu compromisso com o progresso de Gongogi", afirmou o governador.

Agricultura e infraestrutura

A inauguração da unidade de beneficiamento de frutas no Assentamento Santa Irene é o destaque econômico da agenda. Segundo a secretária de Desenvolvimento Rural, Elisabete Costa, 32 famílias serão beneficiadas diretamente, fortalecendo as entregas para programas como o PAA e o PNAE.

Na infraestrutura, a pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD) na BA-120, no trecho de acesso ao assentamento, promete melhorar a mobilidade e o escoamento da produção local.

"Vai melhorar a vida dos alunos e a questão da produção", relatou a moradora Laiz Queiroz.

Novos anúncios

Além das entregas imediatas, Jerônimo autorizou:

A reforma e ampliação do Estádio Municipal "Osmardão";

Entrega de um ônibus escolar;

Instrumentos musicais para a fanfarra municipal;

Entrega de ambulância e carro administrativo.

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