GONGOGI 64 ANOS
Jerônimo Rodrigues entrega unidade de frutas e autoriza obras na BA-120
Pacote de investimentos marca o aniversário de emancipação do município
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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), cumpriu agenda no município de Gongogi na manhã deste domingo, 12, data em que a cidade celebra 64 anos de emancipação política.
Durante a visita, o chefe do Executivo baiano entregou a requalificação de uma unidade de beneficiamento de frutas, veículos para a gestão municipal e assinou a ordem de serviço para a pavimentação de um trecho estratégico da rodovia BA-120.
"A proximidade com o povo permite que a população expresse suas necessidades. A celebração dos 64 anos é uma oportunidade para reafirmar meu compromisso com o progresso de Gongogi", afirmou o governador.
Agricultura e infraestrutura
A inauguração da unidade de beneficiamento de frutas no Assentamento Santa Irene é o destaque econômico da agenda. Segundo a secretária de Desenvolvimento Rural, Elisabete Costa, 32 famílias serão beneficiadas diretamente, fortalecendo as entregas para programas como o PAA e o PNAE.
Na infraestrutura, a pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD) na BA-120, no trecho de acesso ao assentamento, promete melhorar a mobilidade e o escoamento da produção local.
"Vai melhorar a vida dos alunos e a questão da produção", relatou a moradora Laiz Queiroz.
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Além das entregas imediatas, Jerônimo autorizou:
- A reforma e ampliação do Estádio Municipal "Osmardão";
- Entrega de um ônibus escolar;
- Instrumentos musicais para a fanfarra municipal;
- Entrega de ambulância e carro administrativo.
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