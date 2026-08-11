Usina capaz de produzir 498 milhões de litros de etanol inicia operação na Bahia

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O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu à uma Licença de Operação para uma usina instalada na zona rural de Luís Eduardo Magalhães (LEM), no oeste baiano, que possui capacidade de produção de até 498 milhões de litros de etanol. A empresa beneficiada pela medida foi a Inpasa Agroindustrial S/A, companhia de origem paraguaia que terá sua primeira usina na Bahia.

A licença foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 11. A unidade está localizada e ocupa uma área total de 125.280,50 m² na área rural do município, no km 901 da Rodovia BR-242.

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Além da produção de etanol, a autorização contempla a fabricação de 24.862 toneladas anuais de óleo de milho bruto e 248.900 toneladas por ano de Grãos Secos de Destilaria com Solúveis (DDGS), um coproduto da produção de etanol utilizado, entre outras finalidades, na alimentação animal.

A autorização para operação tem validade de cinco anos e está condicionada ao cumprimento da legislação ambiental e dos requisitos estabelecidos pelo órgão ambiental.

Produção a partir de milho, milheto e sorgo

De acordo com o documento do Inema, a unidade se trata de uma biorrefinaria e poderá produzir etanol a partir de milho, milheto e/ou sorgo. A licença também prevê geração de energia de 1.275 MW por dia e cogeração de 53.126 kW por meio de dois geradores, identificados como TG01 e TG02.

Manejo de fauna

O Inema também concedeu, pelo mesmo período, Autorização para Manejo de Fauna, destinada ao salvamento e monitoramento de animais na zona rural de Luís Eduardo Magalhães.

A licença concedida pelo Inema se refere à análise de viabilidade ambiental de competência do órgão. A empresa ainda deverá obter eventuais autorizações ou anuências de outras instâncias das esferas federal, estadual ou municipal, quando necessárias.

Investimento federal

Em janeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 950 milhões para a Inpasa construir a usina em Luís Eduardo Magalhães.

Segundo o BNDES a cidade foi escolhida por sua importância no agronegócio brasileiro e por possuir um alto potencial de crescimento na produção de grãos.

A empresa

A Inpasa é a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina e investiu R$ 1,3 bilhão para a construção da planta no oeste baiano. Com o início da operação, é previsto que sejam gerados mais de 450 empregos diretos e 1.500 indiretos.

Com atividades iniciadas em 2006 no Paraguai, a Inpasa possui duas plantas em operação em seu país de origem e cinco no Brasil, localizadas em Mato Grosso (Sinop e Nova Mutum), Mato Grosso do Sul (Dourados e Sidrolândia) e Maranhão (Balsas).