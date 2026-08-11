Bahia recebe celebração dos 50 anos da Confederação Assespro

A Bahia receberá, nos dias 12 e 13 de agosto, uma programação especial da Confederação Assespro e da Assespro-BA, reunindo lideranças, empresários e representantes do ecossistema de tecnologia e inovação. As atividades incluem a celebração dos 50 anos da Confederação Assespro e mais uma reunião do Conselho de Administração da entidade.

No dia 12 de agosto, a Assespro-BA promoverá um encontro em comemoração às cinco décadas de atuação da Confederação. A programação terá como eixos *Tecnologia, Inovação e Energias Renováveis*, com palestras, debates e momentos de networking voltados à troca de experiências, à geração de conexões e à discussão das oportunidades da nova economia.

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O encontro também colocará em pauta a relação entre transformação tecnológica e energias renováveis, segmento no qual a Bahia ocupa posição de destaque no cenário nacional. A proposta é aproximar empresas, lideranças e diferentes agentes do ecossistema para discutir como a inovação pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a abertura de novas oportunidades de negócios.

Cinco décadas de tecnologia e inovação

Para Renato Carneiro, presidente da Assespro-BA, que sediará tanto a celebração quanto a reunião do Conselho de Administração, o aniversário representa uma oportunidade de reconhecer a contribuição de quem ajudou a construir a entidade e, ao mesmo tempo, direcionar o olhar para os desafios das próximas décadas.

“Cinquenta anos. Parece muito, mas, olhando para trás, parece que foi ontem que um grupo de empresários acreditou que a tecnologia podia transformar o BRASIL. E olha no que deu. A Confederação Assespro completa cinco décadas de uma história que se confunde com a própria trajetória do setor de TI no País — defendendo as empresas, atuando junto ao Congresso e provando que o desenvolvimento do BRASIL passa pelo fortalecimento de quem inova”, afirma.

Segundo Carneiro, para a Assespro-BA, sediar a comemoração também representa a responsabilidade de dar continuidade ao legado construído ao longo dessas cinco décadas.

“Celebrar esses 50 anos é celebrar uma herança que recebemos e que temos a responsabilidade de levar adiante. E essa história continua sendo escrita agora: nesta comemoração, reunimos lideranças e empresários para discutir como a tecnologia está acelerando a transformação das energias renováveis, setor em que a Bahia é referência nacional”, destaca.

O presidente da Assespro-BA reforça ainda que a programação vai além da celebração institucional e busca estimular novas conexões e iniciativas.

“Este encontro é mais do que uma comemoração. É um convite para construirmos, juntos, os próximos capítulos — com inovação, sustentabilidade e colaboração. O legado é de quem veio antes. O futuro, esse nós vamos construir juntos”, completa Renato Carneiro.

Conselho de Administração

Dando continuidade à agenda na Bahia, no dia 13 de agosto será realizada a reunião do Conselho de Administração da Confederação Assespro. O encontro reunirá lideranças da entidade para avaliar as ações em andamento, alinhar estratégias e discutir prioridades institucionais para os próximos meses.

A realização do Conselho em diferentes estados faz parte do trabalho de integração da Confederação com suas regionais e permite ampliar o diálogo sobre as demandas e oportunidades dos diferentes ecossistemas brasileiros de tecnologia e inovação.

Para o presidente da Confederação Assespro, Deybson Cipriano, esses encontros têm papel estratégico na construção das ações da entidade.

“Os Conselhos de Administração são momentos fundamentais para alinharmos estratégias, avaliarmos as ações que estão sendo desenvolvidas e construirmos conjuntamente os próximos passos da Confederação. A aproximação com nossas regionais fortalece a representatividade da entidade e amplia nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento do setor de tecnologia no BRASIL”, destaca.

Entre os temas presentes na agenda institucional estão o fortalecimento das empresas brasileiras de tecnologia, inteligência artificial, transformação digital, segurança da informação, formação de profissionais, soberania digital, inovação e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor.

A programação dos dias 12 e 13 de agosto reforça a integração entre a Confederação Assespro e suas regionais e evidencia o papel da Bahia no cenário de tecnologia, inovação e energias renováveis.

Ao reunir a comemoração dos 50 anos da Confederação Assespro e mais uma edição do Conselho de Administração, a agenda representa um encontro entre passado, presente e futuro: reconhece a trajetória construída ao longo de cinco décadas e abre espaço para discutir os próximos caminhos do setor de tecnologia no BRASIL.

