AUMENTO NO BOLSO
Inflação no Brasil sobre aumento significativo em julho
Habitação foi o setor com maior crescimento em 2026
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) sofreu um aumento significativo em julho. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11, a inflação cresceu 0,07%.
Apesar da crescente, o número representa quase a metade do mês anterior, que registrou a marca de 0,16%. No acumulado de 2026, a inflação possui uma média de 3,44%, com uma alta de 4,44% nos últimos 12 meses.
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O setor que apresentou a maior variação foi o de Habitação, com alta de 0,99%. Seu crescimento está acompanhado da alta na conta de luz, que subiu 3,09% no mês de julho.
Já os segmentos de Alimentação e bebidas apresentaram uma queda de 0,67%. Dentre os produtos que ficaram maia baratos estão tomate (-29,09%), batata-inglesa (-19,59%), cenoura (-14,41%) e café moído (-2,45%).
Confira a lista completa dos índices do IPCA em julho:
- Alimentação e bebidas: -0,67%;
- Habitação: 0,99%;
- Artigos de residência: 0,07%;
- Vestuário: -0,66%;
- Transportes: 0,05%;
- Saúde e cuidados pessoais: 0,40%;
- Despesas pessoais: 0,22%;
- Educação: -0,03%;
- Comunicação: 0,04%