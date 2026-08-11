Inflação no Brasil sobre aumento significativo em julho

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O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) sofreu um aumento significativo em julho. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11, a inflação cresceu 0,07%.

Apesar da crescente, o número representa quase a metade do mês anterior, que registrou a marca de 0,16%. No acumulado de 2026, a inflação possui uma média de 3,44%, com uma alta de 4,44% nos últimos 12 meses.

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O setor que apresentou a maior variação foi o de Habitação, com alta de 0,99%. Seu crescimento está acompanhado da alta na conta de luz, que subiu 3,09% no mês de julho.

Já os segmentos de Alimentação e bebidas apresentaram uma queda de 0,67%. Dentre os produtos que ficaram maia baratos estão tomate (-29,09%), batata-inglesa (-19,59%), cenoura (-14,41%) e café moído (-2,45%).

Confira a lista completa dos índices do IPCA em julho: