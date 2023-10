Presidente eleitoral renuncia ao cargo após manobra de derrotados | A TARDE

Inconformada com a derrota no último dia 01 de outubro, quando ocorreram as eleições do Coren-Ba, a atual gestão da entidade vinha tentando usar manobras jurídicas através da comissão eleitoral do órgão para anular o resultado da disputa. Na última quinta-feira (05) a presidente da comissão eleitoral, Ayonara Lopes Caribé pediu desligamento do cargo alegando sofrer pressão e até ameaças aos seus familiares. “Derrubamos uma chapa eleita democraticamente por fatos alegados e sequer investigados, ao meu ver, sem proporcionalidade para colidir com a força do sufrágio, pilar da nossa democracia. Eu e uma colega da comissão reconsideramos nossa decisão e encaminhei e-mail aos integrantes do COREN, solicitando publicação da reconsideração, e ao COFEM pela ciência. Diante disso, e entendendo que nossa missão foi cumprida, venho renunciar ao cargo de Presidente da Comissão Eleitoral 2023 do Coren-Ba”, afirmou em carta Ayonara Caribé, cujo teor A TARDE teve acesso.



Nos bastidores, comenta-se que a disputa pelo comando do Conselho Estadual de Enfermagem seria uma queda de braço entre dois grupos da própria esquerda baiana. “Desde então, sofrendo pressões, não me sinto confortável na atual posição que ocupo”, alegou Ayonara Caribé em e-mail cuja cópia A TARDE teve acesso. A redação segue apurando os possíveis desdobramentos do caso e desse episódio no qual a presidente da comissão eleitoral renunciou ao cargo por se sentir pressionada depois de ter tomado a decisão de reconsiderar a posição e validar a vitória da chapa encabeçada por Davi Apóstolo.

Confira a decisão de reconsideração: