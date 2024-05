Preso homem acusado de abusar sexualmente de 13 sobrinhas | A TARDE

Foi preso nesta segunda-feira, 29, um homem suspeito de abusar sexualmente de suas 13 sobrinhas, no período de onze anos. A prisão aconteceu no bairro da Capelinha, em Salvador

O crime foi denunciado no primeiro semestre de 2023, após as vítimas perceberem um padrão de abusos feitos pelo acusado, durante suas infâncias e adolescências. O homem se aproveitava das garotas quando as mesmas estavam em sua antiga residência, no bairro de Plataforma.

O primeiro abuso aconteceu em 2018, quando uma das vítimas tinha oito anos. Já os últimos ocorreram no ano passado e as vítimas tinham oito e nove anos. O mandando de prisão foi cumprindo por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

As crianças e adolescentes abusadas foram encaminhadas para acolhimento psicossocial. Já o suspeito passará por exames de corpo de delito e ficará custodiado à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).