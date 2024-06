Preso homem flagrado em vídeo atacando mulher com pedaço de madeira | A TARDE

O homem flagrado em vídeo espancando uma mulher com um pedaço de madeira, na segunda-feira, 3, no bairro Joaquim Romão, município de Jequié, foi preso nesta terça, 4. A vítima é companheira do suspeito.

De acordo com informações da Polícia Civil, agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié) realizaram diligências e encontraram o suspeito na Rua Mário Liz, localidade conhecida como Baixão.



Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou fugir, pulando muros de casas, no entanto, após perseguição, as equipes conseguiram conter o homem, que estava muito agressivo e resistiu à prisão.



Ele foi encaminhado para Deam/Jequié, onde permanece custodiado à disposição da justiça.

Vídeo flagrou ataque



O crime foi cometido na manhã de segunda-feira, em uma panificadora. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento flagraram o ataque.



O vídeo mostra que, por volta das 6h, a mulher entra na panificadora com um martelo e coloca a ferramenta em cima de um dos bancos presentes no balcão. Em seguida, o suspeito também entra no estabelecimento comercial, segurando um pedaço de madeira, e inicia o ataque. A vítima, que tenta se proteger com o martelo, é atingida diversas vezes na cabeça e ombro, até que cai desacordada.



Quando a mulher cai no chão, o suspeito deixa o local, no entanto, pouco depois, retorna e dá tapas na cabeça da vítima, que seguia desacordada.



A mulher foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Civil, ela sofreu fratura exposta no ombro, ferimentos na região da cabeça e segue internada em em estado grave.

