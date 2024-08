Preso torturado tinha mau comportamento e incitou facções, diz advogado

Detento aparece chutando e arremessando objetos contra as paredes, grades e portas - Foto: Reprodução | Portal A TARDE

Os policiais penais Jamerson Evangelista dos Santos, Jaime Ferreira Santos Júnior e Paulo Sérgio Brito da Silva foram denunciados pelo Ministério Público (MP-BA) por participação direta nas cenas de tortura envolvendo um detento do Conjunto Penal de Brumado, no sul da Bahia. A situação aconteceu em outubro de 2023, mas se tornou público apenas na tarde desta quarta-feira, 31.

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, o advogado de defesa dos três agentes penais, Lucas Cavalcanti, afirmou que a decisão do Ministério Público foi recebida com "surpresa" o oferecimento da denúncia contra seus clientes.

Cavalcanti destaca ainda que o detento envolvido na situação e "supostamente vítima" possuía um histórico já de mau comportamento com "comportamento agressivo, extremamente indevido e perigoso a exigir intervenção dos policiais penais para evitar motim e trazer de volta a paz no ambiente carcerário".

Em um novo vídeo obtido pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, o detento aparece sozinho na cela e, aparentemente, se revoltando com alguma coisa. Ele chuta e arremessa objetos contra as paredes, grades e portas do local.

De acordo com a defesa dos agentes, mesmo após uma abordagem prévia dos policiais, o preso teria continuado a incitar a massa carcerária com gritos provocativos utilizados por facções criminosas. Lucas Cavalcanti alega que, por conta do contexto, se tornou necessário uma abordagem mais enérgica dos oficiais.

Por fim, o advogado diz ainda que ainda terá acesso à denúncia para o exercício da ampla defesa e contraditório. Ele garante estar certo da inocência dos acusados que, no exercício da função, teriam agido adequadamente.

Além dos policiais, também foram denunciados o supervisor Alex Santos Ângelo, além de Marcos Leite, Gerente Operacional, e dos monitores Wander Ferreira dos Santos, Henrique Eduardo Messias de Lima, Jonathas Hipolito de Aguiar e Sérgio Gabriel Cangussu Caires.

Assista: