Presos por suspeita de matar suplente de vereador na Bahia são soltos | A TARDE

Os três homems presos por suspeita de matar o suplente de vereador e servidor público Franklin Dias Ramos, em Canavieiras, no sul da Bahia, foram liberados do presídio de Ilhéus, na quinta-feira, 11, após audiência de custódia.

De acordo com a Justiça, eles foram liberados por não ter elementos suficientes para que os suspeitos fiquem presos. Os homens estavam presos desde a segunda-feira, 8, quatro dias depois do suplente de vereador ser encontrado morto. As informações são do g1.

Apesar da liberação em audiência de custódia, a Polícia Civil diz que um dos suspeitos confessou o crime e apontou o envolvimento dos outros dois.

Apesar disso, a Justiça apontou que as versões dos investigados divergiram durante a audiência de custódia e todos eles relataram agressões por parte dos policiais militares no momento da prisão.

No momento da prisão, um notebook, uma bicicleta e o celular da vítima foram apreendidos com os suspeitos. Para a Justiça, a posse dos objetos pessoais são "elementos "frágeis para para o pedido de prisão preventiva".

Franklin Dias Ramos, de 45 anos, foi encontrado morto no dia 4 de janeiro, em Canavieiras. A Polícia Civil na cidade disse que ele sofreu várias lesões na cabeça e a suspeita é de que teria sofrido um espancamento.