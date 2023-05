Presos que voltariam de Serrinha para Feira irão para Salvador

A Justiça determinou que os 17 detentos que estão no Presídio de Segurança Máxima em Serrinha, no nordeste baiano, serão transferidos para o Complexo da Mata Escura, em Salvador. A decisão divulgada nesta sexta-feira, 26, ocorre após pedido da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap) para o não retorno dos mesmos para o Conjunto Penal de Feira de Santana, de onde saíram em janeiro deste ano, alegando o risco de rebeliões.

A Corregedoria Geral de Justiça da Bahia chegou a indeferir o pedido da pasta estadual para que os internos não fossem para a unidade da 'Princesinha do Sertão', indo de encontro para anterior decisão do juiz da Vara de Execução Penal de Feira, Fábio Falcão. No entanto, o mesmo voltou atrás e optou para a transferência dos presos para o presídio da capital baiana.

Risco de rebelião

No documento que pedia a permanência dos internos em Serrinha, a Seap chegou a lembrar o caso da morte de três detentos no Conjunto Penal de Feira de Santana, no dia 7 de janeiro deste ano. O ocorrido resultou na transferência dos mesmos para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, ainda no mesmo mês deste ano.

"Há na decisão de transferência, risco iminente para a sociedade. São presos pertencentes a ORCRIM [organizações criminosas], pelo que, a chegada na unidade de Feira de Santana, vai criar instabilidade no presídio com reflexos extra muros", disse o titular da Seap, José Antônio Maia, ao Portal A TARDE.

Os internos teriam entrado em confronto por causa do controle de um dos pavilhões da unidade prisional de Feira de Santana. Por isso, o retorno dos mesmos aumenta o risco de atentados contra a vida dentro do ambiente, acrescentou a Secretaria.