Previdência convoca mais de 8 mil aposentados para a prova de vida | A TARDE

A Superintendência de Previdência do Estado (Suprev) convoca os servidores inativos e pensionistas que aniversariam no mês de novembro para realizar a prova de vida. O grupo é formado por 8.842 beneficiários do Poder Executivo Estadual e 244 do Tribunal de Justiça e Ministério Público, que precisam se submeter ao procedimento até o próximo dia 30 para não correr o risco de ter o benefício suspenso

A agenda de convocação da Previdência Estadual segue sempre o mês de aniversário do beneficiário. A coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Sílvia Machado, informa que os convocados que estão em dia com o cronograma e têm cadastro no TRE e Senatran devem fazer a Prova de Vida Digital de qualquer celular com acesso à internet, por meio do aplicativo GOV.BR. Para tanto, basta baixar o aplicativo e abrir uma conta no GOV.BR.

No YouTube da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), os usuários encontram um vídeo com o passo a passo completo para o procedimento. A coordenadora ressalta ainda que a grande vantagem de fazer a prova de vida por esta modalidade é que o beneficiário não precisa sair de casa: basta acessar o aplicativo e fazer o reconhecimento facial.

Pendências

"A prova de vida é de fundamental importância para que a Previdência possa ter o controle do benefício, evitando pagamentos indevidos e tentativas de fraudes, além de manter a base cadastral atualizada. Daí, a importância de cumprir os prazos", argumenta Sílvia Machado.

A coordenadora alerta, ainda, que há pendências na prova de vida de 1.322 beneficiários do mês de outubro. “Em casos de eventuais suspensões, o pagamento é retomado à medida que o beneficiário se submete ao procedimento”, orienta Sílvia.

Além da versão digital, os beneficiários podem optar pelas modalidades de prova de vida por videoatendimento ou presencial. Nestes dois casos, o serviço está disponível para todos os convocados, incluindo retardatários, com agendamento prévio por meio do BA.GOV.BR ou no call center da Suprev/SAC pelos telefones 0800 071 5353 (para ligações gratuitas por celular ou fixo, de qualquer lugar do Brasil) e (071) 4020-5353 (para Salvador e Região Metropolitana, de telefone fixo ou celular). Mais informações podem ser obtidas no RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br).