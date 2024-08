PRF aborda carro de luxo e procurado por violência doméstica é preso

Homem foi encaminhado para delegacia da Polícia Civil - Foto: Divulgação / PRF

Um homem procurado pela justiça por violência doméstica foi preso, na noite de quinta-feira, 18, por policiais rodoviários federais, A prisão ocorreu dura fiscalização no km 170 da BR-110, no município de Ribeira do Pombal (BA).

Em abordagem a um Jeep/Compass, a equipe localizou um mandado de prisão em aberto por lesão corporal, no contexto de violência doméstica e ameaça, em desfavor do motorista. Foi verificado também que ele descumpriu medida protetiva da Lei Maria da Penha.

O mandado de prisão foi localizado durante checagem da documentação e em consulta aos sistemas. O documento foi expedido pela Vara Única de São José da Tapera do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

Diante dos fatos, o homem de 32 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, a fim de que sejam realizadas as medidas cabíveis.

