Passarela de concreto desaba sobre carreta em movimento na Bahia

Não se sabe se a carreta provocou a queda da passarela - Foto: Leitor A TARDE

Uma passarela de concreto desabou sobre uma carreta que trafegava pela Rua Eteno, no Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 19. De acordo com testemunhas, a estrutura se partiu logo após o veículo passar por baixo. Não se sabe se a carreta provocou a queda da passarela.



Com o desabamento, a Rua Eteno, importante via de acesso a empresas do Polo Potroquímico, está completamente interditada. O trânsito foi desviado para a retirada dos escombros e remoção da carreta que ficou parcialmente destruída. O motorista não se feriu.