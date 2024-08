Sebrae anuncia vagas para cargos com salários de até R$ 9 mil

Inscrições já começaram nesta quinta-feira, 18, e devem ser realizadas até 4 de agosto pelo site da Fundação CEFET Bahia - Foto: Reprodução/ Sebrae

O Sebrae Bahia anunciou vagas para os cargos de Analista I e II na organização, com salários que vão de R$ 6.098,70 a R$ 9.733,99, além de benefícios. Segundo o comunicado, as inscrições já começaram nesta quinta-feira, 18, e devem ser realizadas até 4 de agosto pelo site da Fundação CEFET Bahia.



De acordo com informações do Sebrae, as oportunidades são para Salvador e interior do estado. Confira:



Aquisições;

Administrativo e Financeiro;

Gestão de Programas,

Projetos e Processos;

Integridade Corporativa ou Auditoria Interna;

Atendimento a Negócios;

Engenharia Civil e Arquitetura;

Tecnologia da Informação e Comunicação – Sistemas e Infraestrutura de TI;

Análise de Dados;

Comunicação, Marketing e Mídias;

Jurídico.

Dúvidas e solicitações de mais informações sobre a seleção podem ser direcionadas para o e-mail: [email protected].



