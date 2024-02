PRF apreende quase 100 kg de maconha no norte de Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha durante uma abordagem de fiscalização na BR-235, em Juazeiro, norte da Bahia. O caso aconteceu na última sexta-feira, 23.

De acordo com a PRF, as drogas foram encontradas no interior de um automóvel Línea, cujo motorista tentou empreender fuga juntamente com um veículo Polo que vinha logo atrás e também recebeu ordem de parada. Os carros foram acompanhados pela viatura policial e neles foram encontrados sacos com a droga e sementes.

Droga apreendida

No decorrer da fiscalização, foi dada a ordem de parada aos veículos Línea e Polo Sedan, que transitavam um atrás do outro. Desobedecendo a ordem de parada, ambos empreenderam fuga. A equipe que acompanhou o automóvel Linea seguiu por cerca de dois quilômetros, quando o condutor parou o carro de forma busca, e seguiu a pé pela estrada, ficando sem saída após adentrar em uma residência rural.

Durante a identificação, foi verificado que o motorista havia passagem criminal por tráfico de drogas. Quando questionado quanto ao porquê fuga, ele logo confessou estar transportando maconha. No veículo, foram encontrados 11 sacos de substância análoga à maconha, totalizando 94,1 Kg.

Já durante o acompanhamento do Polo, os agentes flagraram o momento em que o carro invadiu uma pedreira, quebrando cancela e portões. Após uns cinco quilômetros, os ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé pela caatinga. Verificando o interior do automóvel, foram encontradas porções de sementes também análogas à maconha. Todo o material também foi apreendido.

Diante do flagrante, o condutor do Línea e os veículos apreendidos e toda a carga ilícita foram encaminhados para a Polícia Civil de Casa Nova/BA, onde será dada continuidade aos procedimentos de investigação.

APREENSÃO

A PRF retirou de circulação, apenas nos 19 primeiros dias de 2024, mais de 256 Kg de maconha que eram transportados por rodovias federais pernambucanas. Em 2023, foram apreendidas um total de cinco toneladas dessa droga no Estado.