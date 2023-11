PRF apreende submetralhadora no Extremo Sul da Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu submetralhadora de fabricação artesanal durante uma fiscalização nesta terça-feira, 31, no km 715 da BR 101, trecho do município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Leia mais:

>> Operação de combate a roubo de fios de cobre é deflagrada na Bahia

>> Justiça decreta prisão de motorista suspeito de sequestrar passageiras

Segundo a corporação, as equipes abordaram o condutor de um Ford/KA que trafegava de forma perigosa e realizando ultrapassagens proibidas na rodovia. Durante os procedimentos de fiscalização e abordagem, os policiais solicitaram os documentos de porte obrigatório do motorista e dos demais ocupantes do carro.

Em uma vistoria minuciosa no interior do automóvel. Também foi apreendida uma pequena porção de maconha.

Questionado, o condutor de 30 anos relatou que comprou o artefato na cidade de Feira de Santana por R$ 2 mil e que estava levando o armamento para vendê-la em Santa Cruz Cabrália pelo valor de 2.500 reais.

Dada às circunstâncias, a ocorrência com todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, pelos crimes do art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e também por porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006) para os procedimentos cabíveis.