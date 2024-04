PRF detém homem por interceptação de carro roubado em Alagoinhas | A TARDE

Um veículo roubado foi recuperado na tarde desta terça-feira, 9, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 101 da BR 101, trecho do município de Alagoinhas. A ação ocorreu durante operação de fiscalização.

De acordo com a PRF, uma equipe policial abordou um VW/Virtus de cor branca. Em seguida, após verificar os documentos do veículo e do condutor, descobriu-se que o motorista não possuía CNH e nem os documentos do carro.

Com uma minuciosa investigação, os policiais constataram adulterações nos elementos identificados do carro, no qual estava registrado como roubado nos sistemas de segurança.

O condutor, por sua vez, justificou ter recebido o veículo como garantia de um empréstimo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local para os procedimentos legais cabíveis.