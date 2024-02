PRF divulga balanço da Operação Carnaval na Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia divulgou balanço da Operação Carnaval 2024. As ações para o maior feriado do ano se deram de 09 a 14 de fevereiro.

No decorrer dos seis dias de operação 5.245 veículos foram fiscalizados e cerca de 6.544 pessoas foram abordadas em ações de policiamento da PRF nas rodovias federais da Bahia.

Durante as abordagens, os policiais buscaram conscientizar motoristas e passageiros a respeito de condutas prudentes no trânsito, como por exemplo, a importância do uso do cinto de segurança, da acomodação correta das bagagens, do bom estado de conservação e regularização do veículo e, claro, da obediência às leis de trânsito.



Nestes seis dias de atividades a PRF BA emitiu 4.515 notificações referentes a infrações diversas. Ao todo foram 1.012 autos de infração relacionados a ultrapassagens em locais proibidos.

Em relação ao mesmo período do Carnaval do ano anterior, a PRF na Bahia registrou uma redução no número de acidentes, 53 em 2023 contra 45 em 2024. Este ano, 09 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas.

Para o combate, especialmente, de crimes como o tráfico de drogas, o contrabando de cigarros e crimes violentos, a Operação Carnaval foi pautada, além de informações qualificadas de inteligências, por dados estatísticos consolidados. Durante o período foram apreendidos 15 Kg de maconha e 1,5 Kg de cocaína.

Durante os seis dias de atividades 45 pessoas foram detidas por diversos crimes. As abordagens resultaram ainda na recuperação de 26 veículos roubados.