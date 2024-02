PRF lança Operação Carnaval 2024 nas rodovias federais da Bahia | A TARDE

Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início a zero hora desta sexta-feira, 9, a Operação Carnaval 2024 nas rodovias federais que cortam a Bahia. Durante a folia, é esperada a movimentação de milhares de foliões, baianos e turistas, circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos do estado, o que exige da PRF e dos próprios visitantes cuidados redobrados para proporcionar a segurança de todos.



Segundo a corporação, o objetivo é garantir a fluidez no trânsito, prevenir acidentes e coibir condutas perigosas ao volante, que a PRF, até a próxima quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro. Levando em consideração que se trata do maior feriado do ano a expectativa é de movimentação intensa nas rodovias federais.

Na Bahia, a PRF mobilizou todo o efetivo que está no monitoramento e fiscalização dos quase 8 mil quilômetros da malha federal. A presença ostensiva dos policiais rodoviários federais se dará em locais estratégicos, nos considerados pontos críticos, onde observa-se maior incidência de acidentes, criminalidade e infrações.

A PRF intensificou também a fiscalização sobre as infrações mais registradas durante os feriados, períodos em que a circulação de veículos é maior em relação a dias normais. Entre elas está a falta do uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ultrapassagens proibidas em trechos de pista simples, à embriaguez e ao uso do celular ao volante.

Com uso intensivo dos radares móveis e etilômetros, a PRF atuará para evitar com que condutores embriagados e os apressados coloquem em risco a vida e a saúde dos demais motoristas. Também estão entre os focos das equipes, fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos.

Com o número de infrações em crescimento nos últimos feriados, a PRF já reforçou o trabalho de prevenção em ações de educação para o trânsito, nas quais serão trabalhadas a educação e conscientização dos usuários das rodovias de forma transversal em todas as ações. que tem como foco alertar motoristas e passageiros sobre cuidados que preservam vidas.

As ações de combate ao crime contam com equipes especializadas e buscam combater a prática de ilícitos nas rodovias. As incursões também contarão com o auxílio de cães farejadores que se tornaram cruciais nas operações policiais, principalmente no enfrentamento ao tráfico de drogas e armas.

Será dada atenção especial as ações de fiscalização que tem como principal objetivo combater o crime de roubo a veículos de transporte coletivo de passageiros. A estratégia será oferecer reforço concentrado no policiamento e fiscalização nos principais trechos de acesso a capital baiana (Grande Salvador - BR 324), em localidades conhecidas como Jaqueira do Carneiro, Brasilgás, Praça do Pedágio de Simões Filho, entre outras regiões de grande fluxo viário. Durante as incursões serão realizadas abordagens preventivas a fim de resguardar a segurança dos usuários que utilizam o transporte público e ônibus de viagem turismo/interestadual.

A Operação Carnaval é a última etapa da Operação Rodovida, que englobou as Operações Natal e Ano Novo. Esse conjunto de ações organizadas, coordenadas e integradas promovidas por instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), direcionadas para a segurança viária e redução dos sinistros de trânsito.

Fluxo de veículos

A previsão é que o fluxo dos veículos nas rodovias do estado aumente de 10 a 15% em relação a média dos dias normais. O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quinta-feira e na manhã de sexta-feira. Já o retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de terça-feira. Na manhã da quarta-feira de cinzas espera-se também fluxo intenso nas rodovias.

A PRF orienta aos usuários que planejem a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico.

Fluxo BR 324

VIABAHIA estima aumento de 4,3% no fluxo de veículos durante o Carnaval na BR-324

A partir da quinta-feira, 8, até a Quarta-Feira de Cinzas, a VIABAHIA prevê diferentes cenários de movimentação na BR-324. Na sexta-feira , espera-se um aumento significativo no fluxo das 7h às 12h e das 14h às 18h, no sentido Feira de Santana. O sábado, 10, seguirá com movimentação intensa das 6h às 12h, também em direção a Feira de Santana. Já no domingo, 11, e na segunda-feira, 12, a previsão é de um fluxo regular ao longo de todo o dia. Na terça-feira, 13, o movimento deverá aumentar das 16h às 18h, no sentido Salvador. Por fim, na Quarta-feira de Cinzas, 14, espera-se um fluxo intenso a partir das 10h até às 18h, no sentido Salvador.

Balanço Final

O Balanço final da Operação Carnaval 2024 será divulgado na tarde de quinta-feira (15 de fevereiro), através do portal PRF. Para fins de comparação serão utilizados dados de 17/02/2023 a 22/02/2023, onde na Bahia, a PRF registrou 53 acidentes, com 58 pessoas feridas e treze mortes.

Orientações para quem vai pegar a estrada:

Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, bem como toda a documentação do veículo e do conduto

Respeite os limites de velocidade e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via.

O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação. Em caso de descumprimento, o condutor poderá ter a viagem interrompida até a regularização da infração.

Ultrapasse sempre pela esquerda e somente em locais permitidos e onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança.

Mantenha distância segura do veículo à frente, a fim de se evitar colisões traseiras nos casos de freadas bruscas.

Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Redobre a atenção e reduza a velocidade sempre que verificar a presença de pedestres nos acostamentos e às margens das rodovias.

Leve alimentos leves e água para situações como congestionamentos e interdições.

Com chuva, acione os limpadores de pára-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente. Se necessário, pare fora do acostamento.

Motociclista e passageiros devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, que provocam o chamado “ponto cego”. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta.

Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

Confira os trechos das rodovias do estado que contarão com restrição de tráfego durante o feriado prolongado

Considerando o aumento significativo do fluxo de veículos de passageiros durante os feriados e festas nacionais e regionais nas rodovias e estradas federais e que compete à PRF executar ações de prevenção de acidentes de trânsito estabelecendo, inclusive, horários de circulação para veículos especiais.

A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples. Vale ressaltar que o descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

No período do Carnaval, os dias e horários de restrição serão: