PRF registra 4.946 mil casos de excesso de velocidade na Bahia | A TARDE

Parece que alguns condutores ainda não se deram conta dos perigos que a negligência do trânsito pode ocasionar. Entre 22 de abril e 12 maio deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou 4.946 imagens de veículos com velocidade incompatível ao que é permitido em rodovias baianas.



Os flagrantes ocorreram durante a operação IKTO IV, deflagrada com o objetivo de reduzir a gravidade de acidentes nas estradas federais do estado. O agente da PRF, Fábio Rocha explicou que as BRs 324 e 116 foram as que mais computaram este tipo de infração. "A 324 superou os números com mais de 3 mil imagens. Por se tratar de uma via duplicada, alguns motoristas se excedem na velocidade. Já a BR 116, rodovia que cruza a Bahia de norte a sul, teve mais de mil flagrantes", relatou.

Estratégia

Segundo dados da PRF, só no trecho de Amélia Rodrigues (Km 520 a Km 540 da BR 324) foram capturadas 3.712 imagens de excesso de velocidade. "Montamos essas câmeras em locais estratégicos e que possuem esses históricos de infrações. Estamos no mês da campanha Maio Amarelo, que trata a questão da conscientização sobre segurança no trânsito. A gente lembra que, além da velocidade, do álcool e da ultrapassagem, outra infração nas rodovias que leva à morte é a ausência do cinto de segurança", lembrou Fábio Rocha.

Durante a fiscalização de velocidade são utilizados radares portáteis que fornecem imagens que permitem visualizar mais nitidamente a placa do veículo ou a gravação de vídeo para servir de prova para a infração cometida. De acordo com o órgão, os equipamentos são usados em mais de 90 países.

Acidentes cresceram

Dados da PRF mostram que entre os meses de janeiro e abril deste ano – comparado ao mesmo período de 2023 – houve aumento no número de acidentes em rodovias baianas pela infração de velocidade incompatível.

Enquanto no ano passado foram computados 74 acidentes com 93 feridos e 16 óbitos, 2024 teve 80 sinistros, 146 pessoas machucadas e 20 mortes. O órgão já está com o esquema montado de fiscalização para os feriados de Corpus Christi, dia 30 deste mês, e São João.

"A PRF entende que a fiscalização constante do excesso de velocidade torna-se uma ferramenta crucial para a redução da letalidade nos sinistros de trânsito, por isso, antecipa que reforçará a fiscalização por meio do radar móvel", explicou a PRF por meio de nota.

Publicações relacionadas