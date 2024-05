PRF registra mais de 1.200 flagrantes de excesso de velocidade | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 1.252 motoristas que trafegavam pela BR-324, trecho de Amélia Rodrigues, com a velocidade acima da permitida para a via. As ocorrências foram registradas no período de 23 a 27 de abril por meio de radar portátil.

"O excesso de velocidade está associado à gravidade das colisões de trânsito e tem sido um dos focos da PRF na Bahia. Atento a esta situação, a instituição mobilizou policiais de todo o estado que estão operando os aparelhos portáteis de medição de velocidade e autuando os motoristas que insistem em trafegar fora do limite permitido", diz a nota da instituição.

Ainda de acordo com a PRF, os números são alarmantes, principalmente pelo fato dos flagrantes terem sido registrados em pontos considerados críticos da rodovia federal. Somente em 2023, entre os Kms 520 a 540 da BR 324, foram atendidos 126 acidentes de trânsito, que deixaram 9 feridos e 9 óbitos.

"Trata-se de um trecho, cujo limite de velocidade é de 80 km/h, porém, durante o comando realizado semana passada, a PRF flagrou condutores trafegando acima de 140 km/h, uma prática que coloca em risco a vida do próprio condutor e dos demais usuários da rodovia, o que confirma a necessidade da vigilância constante nesse perímetro", informa a PRF.

Quem dirige com uma velocidade de até 20% da máxima, está sujeito à multa de R$130,16; entre 20% a 50% acima do limite permitido, comete uma infração grave, com multa de R$195,23. Se o motorista exceder a velocidade máxima em mais de 50%, a infração é considerada gravíssima, no valor de R$880,41.

"Com as proximidades dos feriados de Corpus Christi e São João, a PRF entende que a fiscalização constante do excesso de velocidade torna-se uma ferramenta crucial para a redução da letalidade nos sinistros de trânsito, por isso, antecipa que reforçara cada vez mais a fiscalização por meio do radar móvel", conclui a nota.