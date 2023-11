Programação do verão de Salvador é antecipado para novembro | A TARDE

A Prefeitura de Salvador lançou a programação do verão da capital baiana para o mercado nacional na noite desta quarta-feira, 18, em evento no Villa Blue Tree, em São Paulo. Entre as novidades, o prefeito Bruno Reis anunciou a antecipação do calendário de eventos para o mês de novembro. O Novembro Salvador Capital Afro, traz na programação um desfile inédito de blocos afro e afoxés no Centro Histórico, desfiles de moda negra, a tradicional Caminhada do Samba e eventos de empreendedorismo e afrofuturismo.

Além disso, o Novembro Salvador Capital Afro terá eventos internacionais de música negra, como o Afropunk Bahia, e de cinema, como o Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil (Fianb). A cidade também foi escolhida para sediar a primeira edição do Liberatum no Brasil, festival mundial que reunirá convidados como os atores Viola Davis e Morgan Freeman, e a modelo Naomi Campbell.



Em dezembro, a cidade traz o Festival Virada Salvador, a maior festa de Réveillon do Brasil. Serão cinco dias de festa, com 12 horas de música ininterrupta em cada um deles, entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. O evento neste ano traz shows de Anitta, Nattan, BaianaSystem, Wesley Safadão, Mari Fernandez, Família Gil, entre mais de 50 artistas.

O Festival da Virada também terá a sua primeira atração internacional, o rapper nigeriano Rema, e o momento exato da virada de ano será mais uma vez com um show de Ivete Sangalo. Dezembro ainda traz atrações de turismo esportivo, como a prova de triatlo TriOn Salvador e a Travessia Itaparica-Salvador, a mais tradicional maratona aquática do Brasil.

Em janeiro, a cidade tem toda semana uma atração musical: Baile da Santinha, com Léo Santana, A Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia, além dos ensaios de verão do Olodum, Psirico, Parangolé e Timbalada.

O começo de fevereiro promete ser agitado em Salvador, já que logo após a Festa de Iemanjá vem as festas de pré-Carnaval que já viraram tradição: o Fuzuê, no sábado, dia 4, e o Furdunço, no domingo, dia 5. Na terça-feira, dia 7, já tem o Pipoco abrindo a semana do Carnaval, que segue na quarta-feira com o circuito de fanfarras Sérgio Bezerra. E, aí sim, a partir da quinta-feira, dia 8, começa a programação oficial do Carnaval de Salvador, que vai até a Quarta-Feira de Cinzas, no dia 14, com o tradicional Arrastão.



Festas populares

O calendário de festas populares começa em dezembro, com Santa Bárbara, no dia 4, e Nossa Senhora da Conceição da Praia, no dia 8. Em janeiro, ocorre a tradicional Lavagem do Bonfim, no dia 11. A Festa de Iemanjá, em 2 de fevereiro, será numa sexta-feira, e a Lavagem de Itapuã ocorre no dia 8.



Além do prefeito Bruno Reis e de representantes da gestão municipal, o encontro reuniu diversos representantes do trade turístico, publicitários, empresários, investidores e artistas para apresentar a cidade como o principal destino do país na alta temporada.

O evento contou com shows de Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Xanddy Harmonia, Tony Salles, Raquel Reis, Márcio Victor, Lincoln, Olodum, Cortejo Afro, Nara Couto e DJ Marcelo Botelho. O lançamento da programação para o trade turístico nacional vem sendo realizado nos últimos anos pela Prefeitura de Salvador, com o objetivo de atrair a atenção do mercado para as atrações da capital baiana.