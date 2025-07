Projeto está com inscrições abertas para curso de Costura Industrial

Desde 2022, as 10 turmas do Ponto da Moda já formaram 162 alunos - Foto: Rafael Veloso / Divulgação

O projeto Ponto de Moda, que acontece entre os dias 7 e 11 de julho, está com as inscrições abertas para capacitar os interessados nas áreas de costura industrial, desenho técnico, empreendedorismo e sustentabilidade.

O curso é uma realização da Lavoro Brasil, com patrocínio da Braskem e o apoio do Ministério da Cultura do Governo Federal, Condomínio Bahia Têxtil, Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL Confec-BA), Sindvest e Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).

Estão aptas a participar pessoas com mais de 18 anos, que estejam desempregadas, tenham renda familiar de até dois salários-mínimos e que sejam, preferencialmente, moradoras da região da Cidade Baixa, em Salvador. O formulário de inscrição está disponível no link: https://bit.ly/projetopontodamoda2025. Ao todo, são oferecidas 40 vagas distribuídas em turmas nos turnos matutino (7h30 às 11h50) e vespertino (13h30 às 17h50).

Oportunidades

A gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, ressalta que o projeto abre portas para o mercado de trabalho e para a geração de renda. “Muitos alunos saem preparados para se candidatarem a uma vaga formal, enquanto outros se descobrem empreendedores, criando seus próprios negócios e impactando positivamente suas comunidades”, afirma.

“O Ponto da Moda é uma oportunidade para qualificar a nossa mão de obra ainda escassa. É uma iniciativa importante, inclusive, para a Cidade Baixa, contribuindo significativamente com o nosso setor”, ressalta Hari Hartmann, presidente do Sindicato de Vestuário da Bahia (Sindvest).

Desde 2022, as 10 turmas do Ponto da Moda já formaram 162 alunos, com uma média de 47% de empregabilidade entre os egressos. Além de aulas com instrutores especializados, os participantes têm acesso a um laboratório equipado com máquinas e ferramentas utilizadas na indústria da confecção.