Projeto TRE nas Escolas chega a colégios do interior da Bahia | A TARDE

O projeto SAC Itinerante - TRE nas Escolas chega aos colégios do interior da Bahia, a partir desta segunda-feira, 22. A iniciativa, uma parceria entre as secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Administração (SAC/SAEB) e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), visa o acesso e pleno exercício da cidadania aos estudantes da rede estadual de ensino, na faixa etária entre 16 e 18 anos, com a oferta de serviços de atendimento eleitoral. Desta vez, unidades escolares de Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Ilhéus serão contempladas.

Além de orientações, os estudantes vão poder tirar o título de eleitor; fazer o recadastramento biométrico; e emitir a certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, dentre outros serviços. “A parceria entre SAC, TRE e SEC vem fortalecer o direito do cidadão, mobilizando os estudantes para potencializar ainda mais o cuidado com o outro”, destaca a coordenadora de Execução de Programas e Projetos da Educação Básica da SEC, Djenane Santos.

Em Feira de Santana, o SAC Itinerante - TRE nas Escolas permanece no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, de e 23 a 26 de abril. Já em Itabuna, o projeto vai até o Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Itabuna, de 22 a 26 de abril. Em Vitória da Conquista, a ação se dará no Complexo Integrado de Educação Básica Profissional e Tecnológica. E em Ilhéus, de 29 de abril a 3 de maio, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) do Chocolate Nelson Schaun. O horário de atendimento será das 8h às 17h.



TRE nas escolas na capital

Em Salvador, o TRE nas Escolas vem acontecendo desde março. A última escola a receber o projeto é o Colégio Estadual Luiz Viana Filho, em Brotas, no período de 22 a 26 de abril. O voto é obrigatório para eleitores alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos e facultativo para maiores de 16 e menores de 18 e maiores de 70 anos e analfabetos. Para outras informações, a Saeb disponibiliza o aplicativo e Portal de Serviços do Estado (www.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).