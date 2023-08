Qualirede esclarece litígio com empresa investigada em Santa Catarina

A Qualirede, empresa envolvida no escândalo da Operação Alcatraz, em Santa Catarina, enviou nota de esclarecimento ao Portal A TARDE, sobre um imbróglio com o Governo da Bahia, envolvendo a operação do Planserv (plano de saúde dos servidores públicos do estado). Após fazer a operacionalização dos serviços do plano entre 2018 e 2023, a empresa perdeu a licitação para continuar na operação e recorreu ao Ministério Público estadual (MP-BA) para se manter na administração do Planserv.

Ao Portal A TARDE, a empresa esclareceu que segue todos os trâmites legais de um processo licitatório. Veja nota na íntegra:

Em respeito ao governo, ao Planserv e aos beneficiários, a Qualirede esclarece que, sendo uma empresa com forte compromisso social e com certificação internacional em compliance, segue todos os trâmites legais de um processo licitatório.

É importante pontuar que à frente da gestão do Planserv por mais de cinco anos, de 2018 a fevereiro de 2023, a Qualirede recebeu apenas os valores correspondentes à prestação dos seus serviços, tendo vencido uma licitação que em nenhum momento foi questionada pelos órgãos de controle.

Além disso, deixou um legado de qualidade e eficiência, com avanços em tecnologia e inovação, excelência no atendimento ao beneficiário, distinguida por inúmeros prêmios, entre eles o case vencedor do Congresso Unidas, sobre um trabalho realizado com pacientes com COVID-19, um tema de extrema relevância para a população.

O trabalho prestado pela Qualirede nesses cinco anos proporcionou otimização de custos, gestão responsável do orçamento e satisfação dos beneficiários, com inovações como o lançamento do aplicativo Planserv e a criação do núcleo especializado com profissionais de saúde para melhoria no processo de busca de vagas e internações.

Nesse período, foram realizados 5,5 milhões de atendimentos pelo call center, com um índice de satisfação que se manteve sempre acima de 93%.

Nos hospitais, foram realizadas mais de 370 mil visitas a pacientes internados e processadas 27 milhões de contas dos serviços de saúde. A empresa contratou mais de 700 pessoas, cuidadas e zeladas, reconhecimento chancelado pela GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar.

Honrando seu propósito de levar mais saúde para mais pessoas e o compromisso em relação aos 500 mil servidores atendidos na Bahia, a Qualirede, mesmo em vias de conclusão de seu trabalho, recebeu um pedido do Planserv, para renovação de contrato, e mobilizou equipe para não deixar nenhuma vida desassistida, conduzindo de maneira solidária e responsável a transição para a nova empresa. Ao receber novamente um apelo para a extensão de contrato, prontamente atendeu o pedido e possibilitou a conclusão da transição, em 7 de junho.

Em relação a Santa Catarina, a empresa ressalta que respondeu por uma situação pontual, tomou as medidas cabíveis à época e colaborou com a Justiça após o afastamento dos responsáveis. A Qualirede sempre esteve, e sempre estará, à disposição para esclarecer qualquer dúvida.