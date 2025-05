Quatro cachoeiras perto de Salvador que você pode ir em um dia

Parque São Bartolomeu tem quatro quedas d’água - Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

Seja para fugir da rotina ou se refrescar em um banho em meio à mata, Salvador está cercada por cachoeiras perfeitas para um bate-volta.

Em menos de duas horas de viagem, é possível encontrar quedas d’água que oferecem contato direto com a natureza, trilhas e paisagens encantadoras.

Quatro cachoeiras perto da capital baiana que valem o passeio:

Cachoeira de Dona Zilda – Mata de São João (BA)

Cachoeira de Dona Zilda é um dos lugares mais pertos de Salvador | Foto: Reprodução | Instagram

Localizada nos arredores da Praia de Imbassaí, em Mata de São João, a Cachoeira de Dona Zilda é pouco conhecida pelos turistas, o que a torna ainda mais especial.

Para chegar lá, é preciso pegar uma estrada de terra após cerca de 1h20 de viagem de Salvador. O acesso é por uma propriedade privada, então é importante confirmar o funcionamento antes de sair.

Cachoeira do Urubu – Santo Amaro (BA)

Cachoeira do Urubu está localizada no Santo Amaro | Foto: Reprodução | YouTube

Santo Amaro, a cerca de 80 km da capital, abriga a Cachoeira do Urubu, um destino ideal para quem curte trilha e contato direto com a mata.

O acesso exige disposição, pois é feito por uma trilha de nível moderado após uma estrada vicinal. Por isso, recomenda-se ir com guia local.

O que fazer por lá:

Trilhar até a queda d’água;

Tomar banho nas águas geladas;

Relaxar nas pedras e apreciar o visual da mata.

Cachoeira dos Índios – Subaúma (BA)

Cachoeira dos Índios fica em Subaúma | Foto: Reprodução | YouTube

Formada pelo Rio Subaúma, a Cachoeira dos Índios tem cerca de 5 metros de altura e está cercada pela vegetação da mata atlântica.

O poço formado por ela é excelente para banho, e o local conta com estrutura simples, incluindo um bar rústico que serve bebidas e refeições.

Como chegar:

Fica no km 104 da Linha Verde, logo após a entrada de Subaúma;

A estrada de acesso é de barro e cascalho, por isso, é preciso de atenção para carros muito baixos.

A cachoeira funciona todos os dias, das 8h às 17h. É cobrada uma taxa de entrada: Moto (R$ 20), Carro (R$ 35), Van (R$ 80) e Pedestres (R$ 10). É uma ótima pedida para famílias, grupos de amigos ou casais.

Cachoeira do Saco – Cachoeira (BA)

A cerca de 1h40 de Salvador, em Cachoeira, está a Cachoeira do Saco, também conhecida como Cachoeirinha do Saco por sua queda pequena, mas charmosa.

O acesso é feito por estrada de terra, geralmente vazia, o que proporciona um passeio tranquilo e sem aglomeração. A queda d’água é ideal para quem quer apenas relaxar e se banhar.

Passeio extra: Parque São Bartolomeu – Salvador (BA)

O Parque São Bartolomeu abriga quatro quedas d’água em plena capital baiana. Localizado a cerca de 45 minutos do Aeroporto de Salvador, o local une natureza, história e religiosidade, sendo um importante espaço de preservação ambiental e cultural do candomblé.

As trilhas são melhor aproveitadas em grupo, muitas vezes com apoio da Polícia Ambiental. Entre as principais atrações estão: