Quatro jovens são executados na Bahia; irmãos estão entre as vítimas | A TARDE

Quatro jovens foram executados em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, na segunda-feira, dia 29. Os crimes ocorreram em bairros distintos, e dois irmãos estão entre as vítimas.

Saiba quem são as vítimas e onde ocorreram as execuções:

- João Victor de Alcântara Venas, 29 anos, foi morto a tiros no bairro Rua Nova.

- Taylon Fernandes Oliveira, 28 anos, foi assassinatos com disparos na Rua Votuporanguense, no bairro Papagaio.

- Os irmãos Matheus Caic Silva Santos, 21 anos, e Darlison Felipe Silva Santos, de 18 anos, foram executados dentro da casa onde moravam, localizada na Rua V Concórdia, no bairro Campo Limpo.

O que diz a polícia?

Em nota ao Portal MASSA!, a Polícia Civil da Bahia informou detalhes de como ocorreram os assassinatos, além de pontuar que diligências investigativas estão sendo realizadas para identificar os autores do crime, bem como para descobrir a motivação.

Caso João Victor

A Delegacia de Homicídios (DH/ Feira de Santana) investiga a morte de Joao Victor de Alcantara Venas, de 20 anos, vítima de disparos de arma de fogo. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um suspeito em uma motocicleta atirou contra João e fugiu.

Caso Taylon Fernandes

A Delegacia de Homicídios (DH/ Feira de Santana) investiga a morte Taylon Fernandes Oliveira, de 18 anos, vítima de disparos por arma de fogo. Segundo informações preliminares, os suspeitos invadiram a residência do companheiro de Taylon, atiraram contra ele e fugiram.

Caso Dois Irmãos

A Delegacia de Homicídios (DH/ Feira de Santana) investiga as mortes de Matheus Caique Silva Santos, de 21 anos, e Darlisson Felipe Silva Santos, de 18 anos, vítimas de disparos de arma de fogo, nesta terça-feira (30). Conforme informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam na rua Concordia, bairro do Campo Limpo, quando dois suspeitos chegaram em um veículo, atiraram contra eles e fugiram. Depoimentos foram coletados.