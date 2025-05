Grave acidente na Bahia causa morte de 4 pessoas da mesma família

Acidente entre dois carros na Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente envolvendo dois carros, que aconteceu na BR-030, em Guanambi, no sudoeste da Bahia, deixou cinco pessoas mortas. De acordo a Polícia Militar, quatro vítimas eram da mesma família. O incidente ocorreu por volta das 12h, no Km 14 da rodovia.

Aas vítimas foram identificadas como: Jonas da Silva Marques, de 34 anos, Obaldo Silva Marques, de 62 anos (pai de Jonas), Flávio Menezes da Silva, de 52 anos (tio de Jonas), Ivalter da Silva Marques, de 51 anos (tio de Jonas).

Única vítima a não integrar a família era Alex Mendes de Oliveira, de 36 anos, condutor do outro veículo.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Guanambi, as vítimas moravam em Palmas de Monte Alto, no Sudoeste da Bahia. O acidente foi uma colisão frontal entre os dois carros, um Fox e um Voyage.

Ainda confirme a prefeitura, uma das pessoas ainda chegou a receber atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Guanambi).