Homem se entrega à polícia após tentar matar ex-mulher a facadas

Um homem de iniciais J.D.C.C foi preso por policiais militares, na noite do domingo, 4, em uma residência, na Rua da Estação, em Conceição do Almeida, no recôncavo baiano, momentos depois de esfaquear a ex-companheira. Foi a própria irmã do suspeito quem acionou a polícia informando que ele queria se entregar.

Com ferimentos no ombro, cabeça, virilha e em uma das mãos, a vítima foi levada ao Hospital de Santo Antônio de Jesus em estado grave. Segundo informações da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Antônio de Jesus), a mulher chegou à unidade de saúde com familiares e foi logo encaminhada para a "sala vermelha, em razão da gravidade das lesões".

Ainda de acordo com a Polícia Civil, esta não foi a primeira vez que o homem agrediu a companheira. "O agressor já respondia a duas ações penais envolvendo delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima", afirma a polícia. O casal estava separado há um ano.

O delegado Fábio Santos, coordenador da 4ª Coorpin, comunicou a prisão do suspeito ao Poder Judiciário e representou pela prisão preventiva. O pedido foi acatado pela Justiça, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Autuado por tentativa de feminicídio, o homem segue custodiado na unidade policial de Santo Antônio de Jesus.