Idoso é esfaqueado pelo filho ao evitar estupro da esposa na Bahia

Arma estava em poder de Daniel - Foto: Reprodução Polícia Militar

Daniel Rodrigues de Oliveira morreu nesta segunda-feira, 5, após trocar tiros com policiais militares da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Luís Eduardo Magalhães), em Luís Eduardo Magalhães, cidade do oeste do estado. Ele ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu.

Segundo informações da PM, o pai de Daniel contou que havia sido esfaqueado pelo filho, ao evitar que ele estuprasse a madrasta. Com a chegada da polícia ao local, o homem teria fugido para uma área de mata e atirado contra os policiais, que revidaram.

Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com munições deflagradas e uma porção de maconha. A arma estava com a numeração raspada. O caso foi registrado na Delegacia de Luiz Eduardo Magalhães. O material apreendido foi encaminhado para perícia.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil foi contatada, por meio de e-mail, pelo Portal A Tarde. Contudo, até a publicação dessa matéria.