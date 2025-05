Cachoeira recebe conferência sobre a saúde do trabalhador

Cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano - Foto: Divulgação

A cidade de Cachoeira vai receber a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - Etapa Municipal, com o tema: "Saúde da trabalhadora e do trabalhador como direito humano”. O evento acontece na quarta-feira, 7, das 6h às 13h, no Centro Municipal de Ações em Educação (CEMAE).

“Será um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva em defesa da saúde de quem move o nosso município. Com essa ação, valorizamos os trabalhadores e as trabalhadoras”, disse a prefeita Eliana Gonzaga (PT).

O encontro contará com a participação dos profissionais Manuela Maturino (técnica de Referência da VISAT); Mayara Amorim (fisioterapeuta) e George Melo (educador físico).