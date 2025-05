Municípios baianos recebem novos veículos para a Saúde

Pelo menos 72 veículos foram entregues durante evento realizado no Parque de Exposições, em Salvador - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues entregou, nesta segunda-feira, 5, um novo lote de veículos destinados ao fortalecimento da rede de saúde em municípios baianos. Pelo menos 72 veículos foram entregues durante evento realizado no Parque de Exposições, em Salvador, o que inclui 58 ambulâncias, 13 veículos administrativos e uma van para transporte de pacientes do Consórcio Reconvale. O investimento total ultrapassa os R$ 17,4 milhões.

A iniciativa integra uma das frentes da política estadual de saúde: a renovação da frota de veículos que servem ao Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo em regiões onde o deslocamento é condição decisiva para o acesso ao atendimento de urgência e a procedimentos de média e alta complexidade.

"A saúde pública precisa estar onde o povo está, e para isso é essencial garantir estrutura adequada. Nosso compromisso é descentralizar os serviços e assegurar que nenhum baiano fique sem atendimento por falta de transporte adequado", disse Jerônimo.

A atual gestão do Estado já entregou 665 ambulâncias distribuídas, 61 veículos para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), 26 carros administrativos e quatro micro-ônibus, totalizando mais de R$ 196 milhões em investimentos desde 2023.

A secretária da saúde do Estado, Roberta Santana, disse que as ambulâncias são peças-chave na articulação da rede de urgência e emergência. "Renovar a frota é também investir na qualidade do cuidado e na valorização dos profissionais de saúde, que agora contam com melhores condições para realizar seu trabalho. Estamos construindo uma rede mais robusta, eficiente e humana, que respeita o tempo e a urgência das pessoas", avaliou a secretária.

Vão ser contemplados com ambulâncias os municípios de Andorinha, Aramari, Baianópolis, Barra, Barra do Choça, Barra do Mendes, Camacã, Canápolis, Cansanção, Capim Grosso, Caraíbas, Carinhanha, Caturama, Central, Cordeiros, Curaçá, Érico Cardoso, Formosa do Rio Preto, Guaratinga, Ibicoara, Itabela, Itanagra, Itapé, Jeremoabo, Juazeiro, Lapão, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Maraú, Mundo Novo, Mutuípe, Nordestina, Pilão Arcado, Pindaí, Poções, Rafael Jambeiro, Riachão das Neves, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé, Sobradinho, Teodoro Sampaio, Una, Boa Nova, Cândido Sales, Cardeal da Silva, Catu, Feira de Santana, Ilhéus, Itacaré, Itamaraju, Jussara, Santa Rita de Cássia, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus e Wenceslau Guimarães, além da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância em Mutuípe.

Já os municípios de Anguera, Cabaceiras do Paraguaçu, Cristópolis, Floresta Azul, Ibicoara, Itapicuru, Itiúba, Ituberá, Jitaúna, Maetinga, Ruy Barbosa, Serra Dourada e a unidade estadual “Saúde Mais Perto”, da Rede Sesab, receberão veículos administrativos. O município de Vera Cruz, por meio do Consórcio Reconvale, vai ser contemplado com uma van para TFD.